Betterway, la plateforme connectée qui facilite aux entreprises la gestion des dépenses de leurs salariés en matière de mobilité, a su convaincre les investisseurs de la pertinence de son modèle économique.

Aster Capital, NCI (WaterStart Capital), Plug&Play et des business angels viennent d’apporter 1,5 million d’euros à la jeune pousse qui boucle ainsi sa première levée de fonds.

Déjà utilisée par une quinzaine d’entreprises telles que Allianz France, Vinci Construction ou Backmarket et rassemblant plusieurs milliers de salariés, la solution Betterway se matérialise pour les collaborateurs par 2 cartes de paiements (1 réelle, 1 virtuelle) valables chez les marchands de solutions de mobilité telles que les magasins de vélos, les opérateurs de transports en commun ou de mobilité partagée. Les plateformes spécialisées comme par exemple le covoiturage sont également accessibles aux salariés.

L’offre de Betterway permet aussi d’engager l’entreprise dans les « mobilités durables » et de proposer aux salariés de venir au travail avec toutes les mobilités virtueuses.

Pour les entreprises, la solution permet aussi de vérifier en temps réel les dépenses et d’agréger les justificatifs pour la paie et la comptabilité. Des procédures intégrées qui garantissent la conformité aux obligations administratives telles que l’URSSAF et les impôts.