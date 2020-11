La 5G est là et sera d’abord bénéfique aux entreprises. Bouygues Telecom et IBM s’associent pour développer les premiers usages et proposer un Kit de couverture des sites.

Depuis le 18 novembre, la 5G est officiellement disponible en France. Même s’il va falloir plusieurs mois avant de construire un réseau d’antennes pour obtenir une couverture utile pour nos mobiles, les entreprises peuvent déjà démarrer des scénarios de connectivité pour résoudre des problématiques difficilement adressées avec les autres technologies.

Lors d’une interview accordée à nos confrères d’IT for Business, François Treuil, Directeur général de Bouygues Telecom Entreprises, expliquait en octobre dernier voir deux cas d’usage 5G rapidement se démarquer :

* D’une part celui des « routeurs 5G » : « Il faut savoir que 30% des connexions ‘entreprise’ dites fixes sont des connexions 4G… Nous pensons que la 5G prendra progressivement le relais, au rythme de son déploiement » explique-t-il.

* D’autre part celui des couvertures mobiles dédiées permettant aux entreprises d’améliorer leur connectivité 3G/4G/5G sur leur site : « Nous pensons que bien des industriels – qui s’interrogent aujourd’hui sur leur plateforme DECT ou Wi-Fi et sur comment communiquer avec des IoTs, des robots, des machines et des personnes dans un lieu donné – vont réfléchir à l’opportunité de disposer d’un réseau propre en 5G ».

Le partenariat de co-innovation « Open Lab 5G » annoncé cette semaine entre Bouygues Telecom Entreprises et IBM porte justement principalement autour de ces deux scénarios.

S’appuyant sur les services loT, Edge mais aussi Cloud hybride d’IBM, il vise à aider les entreprises à évaluer les bénéfices technologiques de la 5G en matière de bande passante, de latence et de volumétrie des devices connectés.

L’initiative « Open Lab 5G » s’articule autour :

– La possibilité de couverture rapide en 5G des sites d’expérimentation au sein des entreprises grâce à un « kit 5G » proposé par Bouygues Telecom.

– Du co-développement de cas d’utilisation de la 5G dans divers secteurs tels que le manufacturing, le transport, la santé, l’énergie et les utilities, le retail, la Smart city avec l’approche Garage IBM.

– De la mise en œuvre des MVP (Minimum Viable Product) avec l’évaluation leur ROI.

– Du soutien à l’industrialisation de la solution retenue.

« Il est important pour nos clients de pouvoir commencer à évaluer les bénéfices tangibles de cette technologie qui favoriseront leur propre compétitivité explique François Treuil, Directeur général de Bouygues Telecom Entreprises. C’est l’esprit de la démarche que nous mettons en place avec IBM pour accompagner nos clients. »

La bonne nouvelle, c’est que – bien loin des débats parfois hystériques sur les bénéfices grand public – les entreprises peuvent dès à présent expérimenter la 5G sur site avec des usages concrets et des retours sur investissement rapides grâce à ce Kit 5G et cet Open Lab 5G.