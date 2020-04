Le service de stockage en ligne et de partage de fichiers Box annonce le lancement de nouvelles protections dans Box Shield, sa solution avancée de sécurité visant à protéger des contenus confidentiels ou sensibles hébergés dans le cloud.

Désormais, Box Shield s’enrichit d’un antimalware. Lorsqu’un fichier malveillant (virus, trojan, ransomware, document infecté, etc.) est identifié dans Box, Box Shield va automatiquement alerter l’utilisateur, restreindre le téléchargement et le partage de fichiers dangereux, et en notifier les équipes en charge de la sécurité IT de l’entreprise.

Jeetu Patel, Chief Product Officer de Box, explique ainsi que « les contrôles automatiques dans Box Shield minimisent l’impact de ces malwares tout en préservant la capacité des utilisateurs à prévisualiser les contenus identifiés comme suspects. En plus de cela, les alertes de sécurité automatiques aident les entreprises à intervenir en quelques minutes et le plus rapidement possible » pour éradiquer la menace de façon adaptée.

Rappelons que Box Shield est une version du stockage en ligne Box spécialement pensée pour les entreprises et renforcée par une classification des contenus critiques et des mécanismes de prévention des fuites de données. Un mécanisme à base d’IA apprend des pratiques de vos utilisateurs et des pratiques globales de partage via Box pour repérer les comportements anormaux et suspicieux ou éviter la compromission des comptes.