Conscio Technologies, société bretonne, spécialisée dans la sensibilisation à la cybersécurité, va encore plus loin pour se rapprocher des entreprises bretonnes en déclinant aux couleurs de la région son parcours des essentiels de la cybersécurité en bande dessinée interactive.

À travers cette nouvelle initiative unique sur le marché, Conscio Technologies a souhaité proposer une approche ludique et régionale dédiée aux entreprises de Bretagne qui souhaitent sensibiliser leurs collaborateurs aux bonnes pratiques à adopter pour se prémunir des cyber risques auxquels ils sont exposés (Phishing, vol d’informations digitales, etc.). Reprenant les codes de la Bretagne et différents clins d’œil régionaux, cette bande dessinée interactive s’appuie sur le cursus « Les essentiels de la cybersécurité », un contenu de sensibilisation de référence accessible à tous les types de profils et utilisé chaque année par des dizaines de milliers de professionnels à l’échelle nationale.

Michel GERARD, Président de Conscio Technologies « Le succès d’une sensibilisation réussie passe notamment par la capacité à interpeller les apprenants. Notre bande dessinée interactive rend la formation à la cybersécurité captivante. Décliné aux couleurs de la Bretagne, elle offre une expérience unique aux professionnels locaux qui pourront intégrer de bons réflexes pour se protéger des cybermenaces. Cette déclinaison bretonne de l’un de nos contenus de sensibilisation est donc l’opportunité de lancer rapidement une campagne engageante qui permettra de former efficacement tous les publics aux bonnes pratiques à adopter pour ne pas être exposé aux risques cyber. »