Experteam, société de conseil et d’expertise IT, voit une nouvelle fois son expertise reconnue et accompagne Brittany Ferries dans l’industrialisation de la gestion de ses postes de travail.

Fondée en 1972 à Roscoff en Bretagne par Alexis Gourvennec, Brittany Ferries est une compagnie maritime française spécialisée dans le transport de passagers et de véhicules entre la Bretagne, la Normandie, le sud de l’Angleterre, le sud de l’Irlande et le nord de l’Espagne.

En 2024, afin d’accompagner la croissance de son activité et de ses effectifs, Brittany Ferries a souhaité repenser sa gestion du poste de travail et se tourner vers un partenaire externe pour réaliser des prestations d’ingénierie des postes déployés et utilisés. Dans ce contexte et pour l’ensemble des 1800 postes de travail qui composent son parc (siège de l’entreprise, agences et flottes maritimes), Experteam accompagne Brittany Ferries avec un service d’ingénierie complet qui comprend la gestion des masters et des packages applicatifs, le déploiement à distance sur les postes ou encore la résolution des demandes de support technique complexes et nécessitant un haut niveau d’expertise.

En production depuis le mois d’avril, ce projet a permis à Brittany Ferries d’accroitre le confort de travail de ses équipes et de gagner en fluidité dans la gestion des aspects liés au pilotage et au support de ses postes de travail. Brittany Ferries peut donc renforcer son efficacité opérationnelle et sa qualité de service en se concentrant sur son cœur d’activité. A travers cette nouvelle mise en œuvre, les équipes d’Experteam ont démontré leur capacité à gérer un projet complexe intégrant de fortes contraintes métiers : gestion des postes de travail sur les ports, les bateaux, au siège et dans les différentes agences pour la partie administrative.

Sur les prochains mois, Brittany Ferries va continuer de faire évoluer son dispositif et a déjà confié à Experteam de nouveaux projets de déploiement de postes de travail sur de nouveaux bateaux (masters spécifiques pour les caisses enregistreuses et optimisations des scripts des écrans d’affichages, par exemple).