Camunda, leader de l’orchestration et de l’automatisation des processus, a annoncé les lauréats des Camunda Connect 2025 Partner Awards. Organisé lors de la cinquième édition annuelle du Camunda Connect Partner Kick-Off, l’événement récompense les entreprises qui font la différence et accélèrent la transformation numérique des clients grâce à des solutions d’orchestration et d’automatisation des processus proposées en partenariat avec Camunda.

Voici les lauréats de cette année :

Partenaire de l’année pour l’orchestration et l’automatisation des processus : EY a été reconnu comme un partenaire de premier plan qui a fait preuve d’excellence dans de nombreux domaines, notamment la création de solutions et l’innovation, la valeur client et les résultats commerciaux.

« Nous sommes fiers de travailler avec Camunda pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’orchestration et d’automatisation des processus », a déclaré Lars Tandrup, associé et directeur chez EY. « Pour de nombreux secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, la conformité réglementaire est l’un des principaux moteurs de l’automatisation et de l’orchestration des processus. Combiné aux capacités innovantes de la plateforme Camunda, notre savoir-faire aide les organisations à adopter les dernières technologies comme l’IA dans leur stratégie d’automatisation, tout en restant en conformité avec des réglementations mondiales en constante évolution. »

Partenaire mondial et Accélérateur de solutions de l’année : Cognizant a été nommé Partenaire mondial de l’année pour sa croissance et ses services exceptionnels aux clients du monde entier, ainsi qu’Accélérateur de solutions de l’année pour la création desolutions métier dans Camunda Marketplace qui accélèrent la rentabilisation des investissements pour les clients.

Partenaires régionaux de l’année : les partenaires suivants ont été reconnus au niveau régional pour leurs spécialités et pour la vélocité dont ils ont fait preuve au cours de l’année écoulée.

APAC : Nodero, pour l'accélération de la valeur dans les grands comptes, ainsi que pour son influence lors d'événements majeurs.

EMEA : BP3 Global, pour son rôle régional de premier plan dans les domaines des ventes, des formations et des certifications, mais aussi pour son influence en matière de marketing et d'expertise.

Partenaire de l’année pour l’innovation : Amazon Web Services (AWS), récompensé en tant que partenaire pour avoir réalisé les meilleures innovations, qui ont permis de générer davantage de valeur pour les clients et d’enrichir la plateforme Camunda. Plusieurs de ces innovations intègrent les technologies IA d’AWS pour accélérer l’adoption de l’automatisation et de l’orchestration des processus.

Revendeur de l’année : NTConsult, récompensé en tant que revendeur Camunda le plus performant, enregistrant une croissance exceptionnelle de sa base de clientèle, mais aussi pour son rôle dans la formation des clients par le biais de certifications, d’événements de co-marketing et plus encore.

« Les partenaires de Camunda continuent de dépasser les attentes en tant qu’innovateurs et catalyseurs de croissance », a déclaré Christiana Christenson, vice-présidente mondiale chargée des partenaires chez Camunda. « Ils partagent des connaissances approfondies et des ressources précieuses qui permettent aux clients d’exploiter l’orchestration des processus, de stimuler l’automatisation et de favoriser la transformation numérique. Je suis fière d’être aux côtés de ces innovateurs et de féliciter les lauréats des Camunda Connect Partner Awards de 2025, nos nouvelles références en matière de réussite client. »