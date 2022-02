Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO) – filiale du Groupe Cegedim – recrute de nouveaux talents pour accélérer sa croissance et répondre aux nouvelles attentes de ses clients. Dans ce contexte, la société compte passer un nouveau cap et se positionner comme un partenaire stratégique des entreprises qui souhaitent mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des infrastructures et solutions éprouvées.

Cegedim Outsourcing, délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom tels que Ivanti, SentinelOne, Citrix, Lakeside…. À travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose également des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de backoffice.

Depuis plusieurs années, Cegedim Outsourcing connait un développement soutenu et accompagne de nouveaux clients sensibles dans leurs projets, notamment dans le secteur de la santé. Pour poursuivre sa stratégie de développement, l’entreprise souhaite investir fortement en 2022 pour étoffer ses équipes et accueillir de nouveaux experts notamment pour ses activités cybersécurité. Une trentaine de recrutements est ainsi programmée sur l’année, qui permettront à Cegedim Outsourcing de rester à la pointe de l’innovation et de renforcer sa qualité de services.

Cegedim Outsourcing met notamment l’accent sur certains profils très spécifiques comme par exemple :

– Analyste sécurité

– Ingénieur Systèmes et Sécurité

– Administrateur Réseaux et Sécurité

– Ingénieur Support applicatif

Pour retrouver le détails de toutes les opportunités Cegedim Outsourcing: https://www.cegedim-outsourcing.fr/societe/recrutement/.

Fabien Fudalej, Directeur Général Cegedim Outsourcing précise : « Nous sommes fiers d’ouvrir de nombreux postes au sein de notre société qui connait l’un des plus forts taux de croissances du marché et offre des opportunités de carrières passionnantes à des experts qui souhaitent évoluer à long terme dans nos différents départements. Nous bénéficions de toutes les ressources nécessaires (formation, accompagnement, possibilités d’évolutions…) pour permettre à nos équipes d’intégrer en continu de nouvelles expertises et de travailler sur des projets structurants pour de grandes organisations ».