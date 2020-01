Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), annonce la disponibilité de sa nouvelle offre de services : Patch Central. Celle-ci comprend un service clé en main permettant d’avoir un parc IT toujours à jour et sécurisé.

Soucieuses de permettre aux ETI et PME de ne plus avoir à gérer la mise à jour de leurs parcs informatiques, les équipes de Cegedim Outsourcing ont conçu une offre SaaS de nouvelle génération. Compatible en standard avec plus de 150 éditeurs classiquement utilisés par les entreprises (Microsoft, Adobe, VMWare, Google…), le service Patch Central permet donc de s’appuyer sur un parc IT toujours à jour. Les utilisateurs peuvent alors accéder aux dernières fonctionnalités de leurs solutions, mais aussi limiter l’exposition au risque du système d’information de l’entreprise (l’absence de mise à jour et de patchs représente en effet une vulnérabilité majeure pour l’infrastructure IT).

Réelle innovation sur le marché, l’offre Patch Central permet aux administrateurs de parcs IT de ne plus avoir à réaliser leurs actions de mises à jour sur les postes de travail et serveurs de l’entreprise. Les équipes Cegedim Outsourcing propose un accompagnement sur mesure en apportant une prise en compte des spécificités métiers clients .

« Nous sommes heureux de lancer ce nouveau service SaaS qui est une réelle opportunité de moderniser et de fiabiliser son mode de gestion de patchs. Pensée pour s’adapter aux attentes des ETI et des PME, l’offre Patch as a Service a été conçue pour être rapidement déployée et s’interface en standard avec les solutions les plus utilisées par les entreprises. Patcher ses solutions devient donc une opération transparente pour les DSI », souligne AlexandreMestcherinoff, Responsable du Centre de Services chez Cegedim Outsourcing