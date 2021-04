Centreon, éditeur d’une plateforme logicielle de supervision informatique centrée métiers pour l’excellence opérationnelle des SI, annonce la version 21.04 de son produit phare qui apporte de nouveaux enrichissements.

Parmi eux, l’amélioration du moteur d’auto-découverte qui a été pensé pour faciliter le travail des équipes d’exploitation quand il s’agit d’organiser la complexité de leurs systèmes grâce à assignation automatique de groupes d’Hôtes, Catégories et Sévérité. Il s’appuie sur une bibliothèque de plus de 500 connecteurs de supervision, lesquels contiennent à la fois les modèles de configuration prêts-à-l’emploi et les 287 règles de découverte applicables à tous les types d’équipements.

Le moteur d’auto-découverte peut interroger, explorer, détecter, configurer, catégoriser et superviser les infrastructures sur site comme celles dans le cloud avec notamment une détection avancée des services d’infrastructure sur AWS (EBS, EC2, EFS, RDS, etc.), sur Azure (Azure Automation, Elastic Pool, Event Grid, Firewall, Key Vault, Load Balancer, Public IP, ServiceBus, SignalR, etc.), sur Google Cloud (CloudSQL, Engine, Storage, etc.), sur n’importe quel clusters Kubernetes, VMware et Nutanix, sur les réseaux WiFi (notamment Aruba), et sur les réseaux SD-WAN (Versa Director, Cisco Meraki, VMware VeloCloud, …).

Autre amélioration, la fonctionnalité de Détection d’Anomalies qui s’appuie sur l’Intelligence Artificielle et le Machine learning, gagne encore en intelligence pour mieux alerter les responsables IT sur les comportements dysfonctionnels sortant des schémas habituels, en s’affranchissant des seuils fixes traditionnels. Basée sur le Cloud Centreon pour implémenter les algorithmes de Machine-Learning gourmands en ressources et préserver ainsi les serveurs de supervision, cette nouvelle architecture combine la capacité de supervision inégalable de Centreon avec la puissance de calcul illimitée du Cloud. Afin de simplifier l’adaptation de cette intelligence aux besoins et réalités de l’entreprise, Centreon 21.04 propose une fonctionnalité Auto-Suggestion qui suggère automatiquement une liste de métriques pertinentes pour l’usage de la Détection d’Anomalies.

