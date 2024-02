Ce partenariat stratégique marque une étape significative dans l’engagement de delaware à fournir des services de pointe et à améliorer l’expérience client. Avec l’expertise reconnue de Vistex dans le domaine des solutions cloud, cette collaboration renforce la position de l’ESN sur le marché et lui ouvre de nouvelles perspectives.

Vistex propose des solutions logicielles de gestion des droits, des prix et des promotions intégrées aux systèmes ERP, notamment ceux de SAP. Ces solutions aident les entreprises à optimiser leurs revenus, à gérer les programmes de rémunération et à automatiser les processus de tarification et de compensation.

A travers ses équipes, delaware offre à ses clients un accès à des solutions cloud de premier plan, combinant intégration, évolutivité et agilité. Ensemble, delaware et Vistex sont déterminés à mener des initiatives de transformation digitale qui propulseront leurs clients vers le succès dans un monde en constante évolution.

« Ce partenariat stratégique avec Vistex reflète notre engagement continu à fournir des solutions innovantes et à soutenir la croissance numérique des entreprises. » Xavier Lebris, Partner, delaware France

Cette alliance stratégique permettra à delaware et Vistex d’offrir aux entreprises françaises une valeur ajoutée et une efficacité incomparables en répondant à leurs besoins spécifiques et en améliorant continuellement leur expérience client.

Reynald Queille, CEO, delaware France « En combinant nos forces, nous sommes convaincus de pouvoir offrir une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients, en répondant à leurs besoins spécifiques et en améliorant continuellement leur expérience client. »