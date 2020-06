Les infrastructures de stockage modernes sont de plus en plus réparties à travers les différents datacenters de l’entreprise et dans les clouds publics qu’elles utilisent. Ces solutions modernes permettent de briser les silos et s’administrent souvent depuis une interface unique masquant la complexité de cette architecture distribuée. Mais ces interfaces restent souvent très centrées sur l’administration à proprement parler du stockage lui-même sans offrir de véritable surveillance globale et prédictive du stockage et du réseau, les deux étant indissociables dans un monde cloud et réparti.

Avec sa nouvelle solution HyperIQ, Cloudian, fournisseur de solutions de stockage objets géo-distribués, propose une solution intelligente et unifiée qui offre aux entreprises une vue intelligente et unifiée de toute leur infrastructure de stockage, à savoir, les utilisateurs, les applications, les connexions réseau et les différents éléments de stockage.

Parmi les fonctions proposées par HyperIQ, la visibilité complète et en temps réel des infrastructures, avec des tableaux de bord personnalisables permettant d’avoir des données par utilisateurs ou par unités de stockage.

La solution affiche des alertes de maintenance prédictive (pour anticiper les défaillances matérielles et éviter les impacts sur le service), détecte les anomalies (avec une identification des tendances et des défauts afin que des mesures correctives puissent être prises) et produit des bilans techniques mensuels.

Parallèlement, elle surveille les activités des utilisateurs et fournit des informations sur les modèles d’utilisation tels que les téléchargements, l’utilisation des API, les transactions S3, la taille des requêtes et les codes de retour HTTP de sorte que les administrateurs puissent définir et appliquer des politiques de sécurité et de conformité.

Bref, avec HyperIQ, Cloudian affiche de nouvelles ambitions en matière de supervision des infrastructures de stockage. Amita Potnis, directrice de la recherche chez IDC, analyse ainsi qu’ avec HyperIQ, « Cloudian place la barre très haut pour la supervision, le reporting et une gestion basée sur l’analyse, offrant ainsi une plus grande valeur ajoutée au client ».

Deux versions d’HyperIQ sont immédiatement disponibles en téléchargement sous forme de machines virtuelles. HyperIQ Basic comprend des tableaux de bord pré-configurés et est proposé gratuitement aux clients de Cloudian. HyperIQ Enterprise, qui comprend des fonctions d’analyse avancées, est proposé sous licence à raison d’une facturation de 0,025 cents par Go supervisé par mois, support compris.

Découvrez HyperIQ en vidéo et en moins de deux minutes :