Alors qu’IDC prévoit une croissance d’environ 17% en 5 ans sur le marché des solutions de stockage dites « all-flash » (par opposition à celles comportant des disques durs mécaniques), Cohesity annonce une mise à jour de son offre DataPlatform spécialement optimisée pour les solutions de deux de ses principaux partenaires, HPE et Cisco. Au menu de cette mise à jour, des performances boostées pour la sauvegarde, l’accès et l’analyse des données.

Avec son approche novatrice du stockage secondaire, Cohesity a transformé la problématique de la sauvegarde, simplifiant considérablement les processus et donnant de la valeur aux données qui y sont stockées.

Une telle approche encourage aujourd’hui bien des entreprises à imaginer un datacenter sans disques durs et à adopter des appliances « all-flash » y compris pour le stockage secondaire.

Ainsi, il y a quelques jours, Cohesity avait déjà annoncé un partenariat avec Pure Storage : ce dernier a lancé sa solution « Pure FlashRecover, powered by Cohesity », présentée alors comme la première solution de protection des données 100% Flash du marché.

Aujourd’hui, Cohesity cherche à étendre encore cette approche « full flash » pour la protection des données avec une nouvelle version de sa DataPlatform spécialement adaptée aux serveurs HPE et Cisco.

Les capacités de débit et de bande passante du « all-flash », associées aux technologies de l’éditeur, permettent des économies d’espace de stockage et une approche radicalement nouvelle des sauvegardes et des fenêtres de backup.

Grâce à l’introduction de la nouvelle technologie « I/O Boost », les entreprises peuvent espérer des gains de performances dans la sauvegarde et l’accès aux informations qui peuvent aller jusqu’à x8, par rapport aux anciennes solutions. L’augmentation des performances, y compris sur des volumes allant jusqu’aux téraoctets, permet de garantir le respect des SLA.

La nouvelle version améliore également les performances des applications Cohesity Marketplace, en particulier celles qui ont des profils d’entrée/sortie aléatoires, en accélérant les analyses de vulnérabilité grâce à la sauvegarde, à l’antivirus sur les fichiers, à la recherche d’informations et à l’analyse de contenu sur les données sensibles.

Enfin, les clients ont la possibilité de choisir des serveurs d’entreprise certifiés all-flash qui répondent à leurs besoins, notamment Cisco UCS C220 M5, HPE ProLiant DL360 G10, Dell PowerEdge R640 et Intel Server System R1208WF.

« Cohesity DataPlatform avec I/O Boost rend le flash encore plus abordable, tout en répondant à des SLA de plus en plus exigeants en matière de sauvegarde, de restauration, de services de fichiers et d’objets, ou d’aperçu des données, estime Matt Waxman, vice-président de la gestion des produits chez Cohesity. Il n’existe aucune autre solution dans l’industrie qui offre une gestion des données, complète et optimisée pour le flash, et qui soit aussi agile et efficace ».