Combodo, éditeur du logiciel Open Source iTop, fait évoluer son équipe commerciale et recrute Martin de Laval au poste de responsable partenaires.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour la société qui souhaite étendre ses parts de marché et son empreinte géographique. À ce jour, le volume d’affaires généré par les partenaires s’élève à plus de 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour renforcer son réseau existant en France et à l’international, Combodo a investi de nombreuses ressources pour construire un programme partenaires global (technique, support et commercial). L’entreprise partage l’engouement pour les projets de ses partenaires en les accompagnant le plus loin possible et privilégie ainsi la qualité sur la quantité en matière de relation partenariale.

Dans le cadre de sa mission, Martin de Laval devra donc développer de nouveaux partenariats, animer le réseau actuel et veiller à faire évoluer en continu le programme existant pour renforcer les ventes réalisées en indirect (notamment sur les segments grands comptes et à l’international). Pour mener à bien sa mission, Martin de Laval peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur de l’innovation et de la technologie à l’image de Groupe BSO ou encore Genwaves. Avant de rejoindre Combodo, il a exercé de nombreuses missions en tant que conseiller commercial indépendant dans le domaine des nouvelles technologies.

Martin de Laval explique sa vision pour l’entreprise : « Je suis fier de rejoindre Combodo qui bénéficie d’une offre unique et Open Source sur le marché de l’ITSM. Lancé il y a 5 ans, le programme partenaire a permis à Combodo de nouer des relations qualitatives avec 11 intégrateurs. Ma mission va consister à entretenir et développer la dynamique existante en vue de développer les ventes réalisées via le channel. Notre objectif est de passer la barre des 50 % de chiffre d’affaires avec notre réseau indirect. Combodo offre une proposition de valeur unique à ses partenaires et leur permet de se démarquer en proposant une réelle alternative aux traditionnelles offres ITSM souvent peu évolutives et complexes à mettre en œuvre. Au-delà des partenariats développés en France, nous sommes en cours de finalisation de nouveaux accords pour nous déployer en Italie et en Amérique du Sud. »