Combodo, éditeur de la solution ITSM Open Source iTop, valide la pertinence de sa stratégie de développement en annonçant une hausse de son chiffre d’affaires de 17 % pour atteindre 3,4 millions d’euros contre 2,9 millions sur l’exercice précédent.

Combodo est un éditeur français qui s’est développé pour répondre aux besoins de gestion des services informatiques des équipes opérationnelles en charge de l’infrastructure ou de l’assistance IT. Conçues pour tous les services informatiques, des petites structures aux grands comptes, ses solutions sont des alternatives open source aux géants du marché. À ce jour, 2700 entreprises utilisent l’édition communautaire d’iTop.

Une nouvelle stratégie de développement

Sur les derniers mois, l’éditeur a fait évoluer sa politique commerciale et son organisation qui lui a permis d’accéder à de nombreuses nouvelles opportunités, que ce soit au niveau de la vente de sa solution en mode On-Premise ou en mode Saas. La croissance réalisée s’explique également par la qualité de la solution et des services délivrée au client qui permet à l’éditeur de s’appuyer sur une large base clients qui reconduit chaque année sa confiance à Combodo. Générant une récurrence importante de revenu (proche de 90 %), Combodo est donc en mesure de réinvestir en continu de nouvelles ressources pour conserver son avantage concurrentiel.

Sur son prochain exercice, Combodo prévoit de poursuivre cette trajectoire combinant acquisition de nouveaux clients et fidélisation. Une des orientations sera aussi d’accroitre les ventes réalisées en mode SaaS et à terme d’avoir une répartition de chiffre d’affaires égale entre les ventes On-Premise et SaaS. Combodo va également continuer à faire évoluer son offre pour offrir à ses utilisateurs une expérience unique qui leur permettra de mener à bien leurs opérations au travers d’une solution unifiée et aisément intégrable aux différents SI des ETI, entreprises de services numériques (ESN) et grandes organisations.

Erwan Taloc chez Combodo « Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle croissance de nos résultats et d’accompagner au quotidien des organisations publiques et privées dans leurs projets ITSM. La fidélité de nos clients nous permet de construire une trajectoire d’investissement et de développement maitrisée et de répondre efficacement à leurs attentes spécifiques. Combodo est l’un des seuls acteurs du marché à bénéficier d’une offre accessible à toutes les tailles d’entreprise et génératrice de gains opérationnels à court terme. Nous bénéficions donc de toutes les garanties pour mener à bien notre développement sur les prochaines années, notamment avec la montée en puissance de notre offre Saas. »