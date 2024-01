Alors que la sécurité a longtemps été considérée comme un coût commercial nécessaire pour faire des affaires, Windows 11 Professionnel a été conçu avec une approche fondamentalement différente.

La sécurité ne doit pas constituer qu’un investissement commercial, mais aussi un atout commercial. Elle ne devrait pas vous ralentir, mais accélérer les flux de travail. Elle ne devrait pas toujours impliquer de réparer les dégâts, mais plutôt de se concentrer sur les choses qui comptent. La sécurité ne devrait pas seulement protéger les entreprises, mais aussi les aider à développer leurs activités. Avec agilité. Avec dynamisme. Avec confiance.

Avec la sécurité activée par défaut, vous pouvez développer votre entreprise sans vous soucier d’agrandir votre surface d’attaque. Vous pouvez prendre des décisions plus rapides et plus audacieuses. Vous pouvez saisir les opportunités pendant que d’autres se contentent d’éteindre les feux. Vos employés peuvent faire de leur mieux sans être ralentis, à tout moment et depuis n’importe où.

Ce guide proposé par Inmac et Microsoft vous montrera les quatre façons dont les appareils Windows 11 Professionnel peuvent vous aider à générer des opportunités commerciales.

Télécharger sans plus attendre En avant : comment la sécurité offre des opportunités commerciales