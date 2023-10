Volkswagen Slovakia dispose d’une vaste infrastructure informatique répartie sur deux sites. Ses départements informatiques et de technologie opérationnelle (OT) exploitent et surveillent 100 000 adresses IP, 8 000 identifiants d’utilisateur et des centaines de machines automatisées.

La complexité croissante des réseaux IT et OT a poussé le constructeur automobile à mettre en place de nouvelles stratégies de surveillance et de détection des anomalies en matière de sécurité.

Découvrez comment et pourquoi Volkswagen Slovakia a choisi de déployer la solution Flowmon à l’échelle de l’entreprise en téléchargeant notre livre blanc