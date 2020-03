Fort de 2 milliards de recherches chaque mois, Pinterest occupe une place à part dans le monde du social media international et du « social shopping » à travers son moteur de recherche visuel. Plus qu’une simple solution de search, Pinterest permet de visualiser les dernières inspirations dans l’univers du lifestyle. Concrètement, Pinterest permet aujourd’hui de « donner aux gens l’inspiration dont ils ont besoin pour vivre la vie dont ils rêvent ».

Un fonctionnement adapté aux nouveaux usages

Grâce à sa barre de recherche, il est possible d’identifier des thématiques et de trouver des épingles inspirantes qui mettent souvent en scène un produit. De ce fait, Pinterest est un élément clé du social shopping. Par ailleurs, il faut noter que la majorité des utilisateurs de Pinterest en France sont des femmes (81 % avec un âge moyen de 40 ans). Mais les millenials font partie des utilisateurs les plus actifs, ils utilisent Pinterest autant qu’Instagram. On note également que 5 % du trafic global des sites web provient de Pinterest, et les deux tiers des épingles présentes sur le réseau représentent des marques et des produits.

Publicité et Pinterest, un must have

Sur ce point, Pinterest a officiellement lancé la publicité en France il y a un peu plus d’un an. Ainsi, suite à des tests réalisés avec différentes marques, Pinterest a ouvert sa régie publicitaire à l’ensemble des annonceurs. Dès lors, beaucoup d’annonceurs utilisent désormais Pinterest comme un levier stratégique en termes de visibilité, mais aussi de notoriété et de trafic. Ce faisant, les marques peuvent accroître leur visibilité et passer outre les leviers traditionnels désormais saturés et doper leurs campagnes de publicité sociales.

Loin des codes du social content « snackable », les contenus Pinterest sont visibles pendant 4 mois en moyenne (vs 3 heures sur Facebook et 24h sur Instagram). Cela donne des résultats probants : 87 % des utilisateurs Pinterest ont déjà acheté un produit découvert via la plateforme.

D’un point de vue ergonomique, l’algorithme et la barre de recherche de Pinterest sont fortement inspirés du modèle Google, mais sa régie publicitaire et ses fonctionnalités sont résolument sociales. Les formats publicitaires répondent alors à 3 types d’objectifs : la visibilité, l’interaction et la conversion.

Si Facebook et Instagram intègrent des possibilités de ciblage intéressantes, la publicité Pinterest offre de son côté un nouvel espace publicitaire aux marques qui souffrent d’un déficit de visibilité sur les réseaux grand public. Fort de ces éléments, Pinterest se positionne aujourd’hui dans le TOP 3 des leviers pour les annonceurs qui s’adressent aux femmes. Mais attention à bien garder en tête que pour les convaincre, créer un bon contenu demeure incontournable !

Laura Molina, consultante social media chez JETPULP