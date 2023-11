Alors que vous êtes en pleine période budgétaire, vous ne pouvez que constater l’explosion des couts de licence notamment chez Microsoft. Et s’il existait une solution pour réduire substantiellement vos coûts de licensing tout en restant conforme ?

Pour le découvrir, nous sommes ravis de vous inviter au Roadshow Capefoxx, qui se déroulera à Paris le 14 novembre dans les locaux d’AWS et à Lyon le 15 novembre dans les locaux de KPMG. En collaboration avec USU, KPMG France et AWS vous pourrez décortiquer les subtilités du « Décryptage des licences MS ! » avec des experts renommés comme Alfred Girr, Head of Sourcing chez Capefoxx, Christopher Plieger, Microsoft Specialist pour AWS, Nicolas Cavalier, Senior Manager – Digital Compliance chez KPMG France et Eléonore Varet, President & Managing Director chez USU pour bénéficier des meilleures opportunités en matière de licensing Microsoft.

Si vous êtes un CTO, un CFO, un responsable de la gestion des actifs logiciels (SAM) ou tout simplement passionné par les opportunités commerciales intelligentes, cet événement est fait pour vous !

Licences conformes et de qualité : Capefoxx est réputé pour fournir des licences Microsoft d’occasion parfaitement conformes. Notre processus de transfert est soumis à un audit rigoureux par les plus grandes firmes mondiales d’audit, comme KPMG. Vous pouvez avoir une totale confiance dans la qualité et la conformité de nos licences. Économies substantielles : grâce à nos licences Microsoft d’occasion, vous pouvez réaliser des économies considérables. Imaginez avoir accès aux produits Microsoft de renommée mondiale pour une partie du coût des licences neuves. Partenariat avec AWS pour le BYOL : nous sommes fiers de vous annoncer notre partenariat exclusif avec AWS (Amazon Web Services) pour le Bring Your Own License (BYOL). Découvrez comment combiner nos licences Microsoft d’occasion avec les services cloud AWS pour une efficacité et une flexibilité maximales. Rencontrez les experts : au Roadshow Capefoxx, vous aurez l’occasion de rencontrer des experts en licences Microsoft, des représentants de KPMG et Deloitte qui ont vérifié et validé notre processus de transfert, ainsi que des professionnels AWS. Posez vos questions, discutez de vos besoins spécifiques et obtenez des réponses directes de ceux qui connaissent le secteur.

Innovation, Réseautage et Opportunités : Le Roadshow Capefoxx ne se limite pas aux licences Microsoft d’occasion. C’est également un lieu d’innovation où vous découvrirez comment optimiser vos ressources informatiques, réduire les coûts et rester en conformité.

Inscrivez-vous dès maintenant : réservez votre place dès aujourd’hui pour profiter de cette opportunité unique d’économiser, d’innover et de rester en conformité. Les places sont limitées, alors ne manquez pas cette occasion.

Lieu et Date :

• Paris : 14 novembre de 9H à 13H

AWS Paris

Tour Carpe Diem,

31 Pl. des Corolles

92400 Courbevoie

• Lyon : 15 novembre de 12H à 16H30

KPMG Lyon

51 Rue de St Cyr,

69009 Lyon