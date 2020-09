Commvault annonce la disponibilité d’une nouvelle solution de gestion et de récupération des données, intelligente et optimisée pour le cloud.

Commvault Disaster Recovery permet aux utilisateurs d’assurer la continuité de leurs activités et de tester leur capacité de récupération dans les environnements cloud et sur site. La solution permet une orchestration rationalisée et automatisée de la reprise après sinistre, une réplication flexible et une vérification de la capacité de récupération. Elle prend en charge Microsoft Azure VMware Solution, VMware Cloud on AWS, Google Cloud VMware Engine et Oracle Cloud VMware Solution. Ce qui permet la réplication entre les bases de stockage sur site et sur le cloud pour toutes les capacités et opérations de reprise après sinistre.

Par ailleurs Commvault a refondu son portefeuille de solutions. Désormais Complete Data Protection associe les solutions Backup & Recovery et Disaster Recovery en un seul produit de protection des données qui permet d’assurer la disponibilité et la continuité des activités pour tous les flux de travail.

Ranga Rajagopalan, VP Products chez Commvault, précise : « Nos clients peuvent démarrer avec le service de gestion de données qui répond à leurs besoins d’aujourd’hui et l’étendre de manière transparente à d’autres capacités selon leurs besoins, tout en optimisant les coûts pour le cloud. »