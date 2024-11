L’apport du numérique dans le quotidien des entreprises de toutes tailles est aujourd’hui une réalité concrète. Dans un monde toujours plus connecté et compétitif, pouvoir piloter ses activités en toute agilité permet d’accroître sa compétitivité sur le long terme. C’est précisément sur ce point que les TPE se doivent de prendre les bonnes décisions pour pouvoir rivaliser avec des structures bénéficiant de plus de moyens. Alors, comment faire ?

S’appuyer sur des fondamentaux industriels

La première chose à prendre en considération pour gagner en performance, c’est le choix d’une solution adaptée. Un outil de gestion constitue un environnement structurant qui permet de piloter ses activités du quotidien sur des domaines comme la gestion commerciale, la gestion comptable ou la trésorerie notamment. Un environnement numérique bien structuré s’assure que son entreprise dispose de données toujours à jour, fiables et facilement accessibles.

Intégrer la composante FinTech

À travers les comptes professionnels connectés, les petites entreprises bénéficient d’une nouvelle opportunité au service de leur développement. Il est alors possible de se synchroniser simplement et de proposer des raccourcis utiles entre des outils de gestion et des comptes bancaires. Un compte pro intégré au sein d’un outil de gestion permet la réconciliation automatique sans agrégateurs tiers et la capacité de programmer le paiement à échéance des dépenses et des salaires pour préserver sa trésorerie. Les TPE peuvent désormais recevoir des paiements, effectuer des virements et gérer les dépenses des employés en fixant des plafonds personnalisés par carte bancaire directement depuis leur outil de gestion.

Le lien entre outils de gestion et comptes bancaires est alors générateur de valeur ajoutée et simplifie grandement le travail des équipes. Quand le pilotage pourra être réalisé depuis un point unique, le rapprochement entre les opérations devient automatique et intuitif, permettant à tout type de collaborateur d’utiliser rapidement ce type d’environnement.

Avec des fonctionnalités avancées et une simplicité d’utilisation, cette approche globale deviendra rapidement un élément essentiel de la gestion financière des petites structures. Ainsi, chaque petite entreprise pourra bénéficier d’un accès facile et abordable à des outils financiers performants.

L’expérience utilisateur, une clé d’adoption fondamentale

Comme nous l’avons vu, l’accessibilité est fondamentale pour assurer une utilisation optimale des outils de gestion dans les TPE qui ne bénéficient pas nécessairement de spécialistes pour chaque sujet. En ce sens, l’expérience utilisateur est essentielle et nécessite de proposer des solutions qui allient performance, exhaustivité, ergonomie et simplicité d’usage.

Quentin Leymarie, CMO chez Axonaut