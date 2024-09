Condé Nast, l’éditeur international qui publie Vanity Fair, The New Yorker, Wired et bien d’autres revues, était désireux de trouver une solution automatisée pour ses problèmes de surveillance de réseau. Condé Nast souhaitait offrir à ceux qui se connectent aux versions numériques de ses nombreux magazines une expérience de lecture sans interruption due à des problèmes de réseau ou de serveur. L’équipe informatique avait besoin d’un moyen rapide et efficace pour créer des rapports d’erreurs, par opposition à leur ancienne méthode utilisant des crayons et du papier.

Découvrez comment cette entreprise mondiale de médias résout près de 50 % des problèmes de détection réseau avant que les lecteurs ne se connectent !