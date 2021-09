Contentsquare, spécialiste de l’Experience Analytics, annonce l’acquisition de son homologue Hotjar.

Une manœuvre, rendue possible grâce à la récente levée de fonds de 500 millions de dollars, qui va permettre aux 2 entreprises d’unir leurs forces pour couvrir un marché plus important allant des grandes entreprises internationales jusqu’aux plus petites PME.

Cette acquisition porte le nombre de collaborateurs du groupe Contentsquare à plus d’un millier de personnes. Les 2 entités qui développeront des synergies continueront néanmoins à fonctionner de manière indépendante.

Jonathan Cherki, CEO et fondateur de Contensquare, se montre serein : « L’acquisition de Hotjar nous permet d’élargir nos horizons et d’apporter encore plus de recommandations aux entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs ».