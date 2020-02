M2i, un organisme de formation référent qui propose plus de 2 400 formations professionnelles en informatique, bureautique, multimédia et management, renforce son équipe de direction et annonce la nomination de Corinne Combes au poste de Directrice de l’Académie M2i.

Cette arrivée stratégique s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’offre du groupe et de sa volonté de se positionner comme un acteur de référence sur le segment de l’alternance. C’est dans ce contexte que Corinne Combes devra créer cette nouvelle activité, la structurer à l’échelle nationale, ouvrir différentes écoles et définir les cursus qui seront proposés. Dans ce contexte, une priorité sera donnée aux thèmes liés à la cybersécurité, l’infrastructure systèmes et réseaux, et le développement.

Pour mener à bien sa mission, Corinne Combes peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur de la formation où elle a occupé différentes fonctions de management dans des structures comme Formalan, ATTRACTIF formation, ARCCOS ou encore dernièrement SQLI où elle était directrice de l’école Aston.

Corinne Combes, Directrice de l’Académie M2i : « Je suis fière de rejoindre le groupe M2i qui bénéficie de tous les atouts pour devenir rapidement une structure référente dans le monde de l’alternance. Ouvrir cette activité est un challenge passionnant qui va nous permettre d’ajouter une nouvelle corde à notre arc. Pour mener à bien ce projet, je pourrai compter sur le support et l’expertise de professionnels expérimentés qui sont déterminés à lancer avec succès cette activité. Nous devrions annoncer officiellement l’ouverture de notre première école ces prochains mois. Un déploiement progressif en régions sera ensuite réalisé. »