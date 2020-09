EBP, éditeur de solutions de gestion et services Cloud, annonce une belle croissance à deux chiffres sur le SaaS pour ce premier semestre 2020. La recommandation du télétravail pour l’ensemble des entreprises profite au groupe qui performe sur ses ventes SaaS.

Le groupe maintient sa stratégie de développement sur ses logiciels orientés vers le digital avec un chiffre d’affaires à 29 millions d’euros sur ce premier semestre. Il enregistre une croissance de + 49% sur la vente de ses solutions en ligne. Cela représente plus de 6 millions d’euros. Désormais une nouvelle vente sur trois de logiciel s’effectue en SaaS. EBP doit sa réussite à l’enrichissement de son offre à destination des PME et à des services Cloud toujours plus étoffés. Par ailleurs, le business indirect, via ses partenaires, s’inscrit dans ce modèle stratégique de l’éditeur et propose de plus en plus d’offres SaaS à ses clients. Conquis par ces offres SaaS et confiant pour la suite, le canal indirect réalise ainsi 38% du chiffre d’affaires du groupe en S1.

“Ces chiffres démontrent une véritable accélération dans l’adoption du digital auprès des TPE/PME. Le mode en ligne répond aux besoins de dématérialisation et de mobilité qui se font de plus en plus sentir, chez nos clients, dans le contexte actuel. C’est pourquoi, nous enrichissons nos offres pour aider les petites et moyennes entreprises à relever le défi “digital” autour du télétravail, et de la productivité. Avec cette tendance, nous espérons une croissance 5% sur l’année, ce qui serait une belle performance vue la conjoncture.” explique Antoine Sentis, Directeur Marketing et Communication.