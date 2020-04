Le spécialiste mondial, et d’origine française, de la publicité en ligne ciblée se prépare à intégrer le Digital Ad Rating et le Digital Brand Effect de l’américain Nielsen. Ces 2 standards de la mesure des publicités numériques devraient aider les annonceurs WEB à mieux mesurer leurs campagnes et à optimiser leur « brand lift ».

DAR (Digital Ad Rating) fournit une vue complète et dédupliquée, à J+1, de l’audience sur la plupart des périphériques, ordinateurs, smartphones, consoles mais aussi télévisions connectées. Cette offre, dont la date de disponibilité n’est pas précisée, devrait apporter plus de transparence, de flexibilité et de performance aux annonceurs. Associer la puissance du Shopper Graph et du AI Engine de Criteo avec la mesure des audiences démographiques de Nielsen leur permettra d’affiner leur cible consommateurs en fonction de paramètres spécifiques, tels que l’âge ou le sexe.

Cet accord menant à l’intégration d’offres Nielsen au sein des solutions Criteo est un partenariat important pour l’ex star de la publicité ciblée sur Internet et ses clients. Car Criteo est en difficulté depuis 2017 et les premières mesures de réduction d’usage des cookies sur les navigateurs. Son action a depuis perdu 75% de sa valeur et l’entreprise a besoin de nouveaux partenariats mais aussi de nouvelles solutions techniques (qui dépendent en partie du bon vouloir de Google et Apple).

Des objectifs d’efficacité qui sont confirmés par Peter Bradbury, Chief Commercial Officer chez Nielsen qui indique : « Nous nous sommes engagés à améliorer la responsabilité en matière de publicité numérique en fournissant aux spécialistes du marketing les informations dont ils ont besoin pour trouver les consommateurs qui comptent le plus pour leur marque ».