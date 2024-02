Custocy, éditeur toulousain d’une technologie unique d’IA collaboratives de détection d’intrusion réseau, fait évoluer sa politique commerciale et accélère sur l’indirect pour s’entourer de nouveaux partenaires qui pourront commercialiser son offre.

Grâce à une équipe composée de 30% de Docteurs et doctorants en intelligence artificielle et d’experts en cybersécurité, Custocy a conçu une solution souveraine et innovante de NDR (Network Detection & Response). La société se différencie par une forte expertise en intelligence artificielle, qui, appliquée au monde de la cybersécurité, garantit aux entreprises la détection et la résilience aux cyberattaques grâce à une surveillance renforcée de leur réseau informatique.

Fort de ce positionnement unique, Custocy a su rapidement se distinguer sur le marché et ambitionne de devenir le leader européen de la détection d’intrusion réseau à base d’IA, véritable alternative à Darktrace et Vectra Networks. Dans ce contexte, Custocy aspire à s’entourer de partenaires passionnés par la technologie et expérimentés sur les sujets de la cybersécurité, de l’infrastructure ou encore des réseaux.

Les partenaires de Custocy auront accès à :

Une brique de détection réseau de haute qualité et en constante évolution

Un support marketing complet pour maximiser les ventes et la visibilité

Une formation approfondie sur ses produits et services

Des conditions commerciales compétitives et attractives

Custocy cherche à construire des relations durables avec des acteurs bénéficiant d’une expertise solide dans la commercialisation de services cyber. L’éditeur recherche des acteurs dotés d’un réseau de vente bien établi, d’une présence significative sur le marché, d’une compréhension approfondie des tendances actuelles en matière de cybersécurité, avec un engagement fort vers l’excellence et la satisfaction client.

Selon Sébastien SIVIGNON, CEO de Custocy « Cette collaboration représente une opportunité exceptionnelle de croissance et de succès mutuel dans un secteur dopé par l’état de la menace et les règlementations à venir. En intégrant à leur offre une solution souveraine à la pointe de la technologie, nos futurs partenaires bénéficient d’une réelle opportunité d’accroître leur avantage concurrentiel. Nous sommes impatients de bâtir avec eux des relations pérennes et fructueuses pour accompagner efficacement les organisations privées et publiques dans l’adoption de nouvelles technologies conformes aux directives (NIS2, DORA). »