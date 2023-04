Altospam, pionnier et acteur historique français de la lutte contre le spam, déménage de Toulouse et installe son siège social sur Bordeaux pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la récente reprise de la société par Vincent Saint-Martin.

Altospam protège les entreprises, les services publics et les associations contre les cyberattaques telles que le phishing, le spear phishing, les malwares, les ransomwares, les virus, les spams, etc. Altospam se démarque par la combinaison de 16 technologies antispam, dont des technologies propriétaires basées sur l’IA et le Machine Learning, et de 6 antivirus avec une combinaison judicieuse de techniques innovantes et éprouvées en matière de détection des menaces connues et inconnues dès le premier email. Les solutions d’Altospam sont souveraines, tous ses serveurs et équipes sont basées en France, et labellisées France Cybersécurité. L’entreprise n’est pas concernée par le Patriot Act. À ce jour, la solution est distribuée par plus de 350 partenaires et sécurise des centaines de milliers de boites mails à l’échelle nationale.

En s’implantant sur Bordeaux, Altospam fait le choix de rejoindre un écosystème dynamique qui réunit notamment de nombreux acteurs de la cybersécurité. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan d’investissement qui va permettre à la société de renforcer ses équipes, de recruter des distributeurs, de faire évoluer sa solution en continu et de proposer à ses clients un service de sécurisation des boites mails d’un très haut niveau regard des applications existantes.

Vincent Saint-Martin, CEO de l’éditeur Altospam « Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de notre nouveau siège social sur Bordeaux qui bénéficie de l’ensemble des infrastructures dont nous avons besoin pour mener à bien notre plan stratégique. D’ores et déjà membre du Campus Cybersécurité Nouvelle Aquitaine, nous avons tissé de nombreuses connexions avec un écosystème de partenaires complémentaires et ambitionnons de révolutionner le marché de la protection des emails et de l’ouvrir à l’ensemble des acteurs économiques : TPE, ME, ETI, grands comptes. Dans ce contexte, nous allons densifier notre réseau de revendeurs actuels, faire évoluer notre organisation et nous entourer rapidement de nouveaux experts dans l’ensemble de nos départements. »

Altospam entre donc dans une nouvelle phase de croissance et d’innovation qui va contribuer à renforcer son avantage concurrentiel et le positionner durablement comme le leader technologique de son marché.