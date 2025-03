delaware, entreprise de services numériques et Platinum Partner de SAP, déploie une ambitieuse campagne de recrutement à Nantes. Avec l’ouverture de sa nouvelle agence, l’ESN propose une vingtaine de postes pour 2025, marquant ainsi une étape clé dans son développement local. L’objectif ? Offrir à ses clients des prestations de conseil, d’intégration et de support à forte valeur ajoutée.

Un engagement fort pour la transformation digitale

delaware Nantes se positionne comme un partenaire stratégique pour de nombreuses entreprises de l’Ouest, les accompagnant dans leurs projets de transformation digitale. Afin de renforcer cette proximité avec ses clients et partenaires, l’ESN mise sur un vaste plan d’investissement en 2025.

Rejoindre une équipe d’experts

Face à une demande croissante et pour garantir une qualité de service exemplaire, delaware Nantes souhaite renforcer ses équipes avec des experts S/4HANA. L’ESN recherche notamment des Consultants SAP SD/MM seniors, des Directeurs de projet et des Consultants seniors TMA SAP SD/MM. Les profils recherchés ? Des professionnels dotés d’au moins 5 ans d’expérience, maîtrisant l’anglais et ayant déjà participé à des projets d’envergure.

Aymeric Fosset, associé chez delaware et directeur de l’agence nantaise, souligne l’ambition de l’entreprise :

« Aujourd’hui, notre agence compte plus de 70 collaborateurs et nous visons un doublement de nos effectifs d’ici trois ans. Nous recherchons des talents qui souhaitent s’inscrire durablement dans notre dynamique et contribuer à des projets d’envergure dans les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire et du retail. Travailler chez delaware, c’est évoluer au sein d’une organisation bienveillante où l’innovation, l’expertise, le travail collaboratif et l’excellence opérationnelle sont au cœur de nos valeurs. »