SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, complète son management en accueillant Denis CHAPOTON en qualité de Directeur Administratif et Financier.

À ce poste, Denis CHAPOTON aura pour principales missions de piloter la stratégie financière du groupe et de superviser les aspects juridiques et réglementaires à l’échelle nationale. Il veillera donc à mettre en place et à faire évoluer la gouvernance financière pour accompagner SCC France dans la bonne exécution de sa stratégie de croissance à moyen et long terme. Maillon clé de l’équipe de direction, il est rattaché au Président.

Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur son expérience professionnelle internationale acquise en tant que Directeur Administratif et Financier d’ETIs et de grands Groupes américains et français comme IER, EDS, les Laboratoires Pharmaceutiques Fournier, General Electric, CSC et dernièrement Capgemini.

Denis CHAPOTON, 56 ans, est diplômé de l’EM Lyon et MBA Pace University New York.

Didier Lejeune, Président de SCC France : « Le recrutement de Denis Chapoton est une étape importante pour notre groupe qui bénéficie d’une place unique sur le marché et qui se positionne au centre des stratégies de transformation digitale des grandes entreprises privées et des acteurs publics. Sa mission va consister à accompagner le groupe et ses filiales dans leur stratégie de croissance en faisant évoluer la gouvernance financière de SCC France. Nous ambitionnons d’accélérer notre développement et allons faire évoluer notre organisation pour mener à bien notre plan stratégique. Nous bénéficions de tous les fondamentaux nécessaires pour concrétiser notre projet et dépasser les 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires à court terme.»