Quelques semaines après l’annonce de l’acquisition de WELIOM, Docaposte ajoute une nouvelle corde à son arc Santé en rachetant Axonal-Biostatem.

Docaposte, la filiale numérique de La Poste, qui a réalisé nombre d’acquisitions ces dernières années, poursuit l’important forcing dans l’univers de la santé que l’éditeur a entamé depuis 2021. Après l’acquisition en début d’année de Maincare Solutions puis celle de WELIOM début juillet, Docaposte annonce être en négociation exclusive pour l’acquisition d’Axonal-Biostatem, une société française de recherche clinique.

Depuis trois décennies, Axonal-Biostatem accompagne ses clients dans la conception, la réalisation et l’analyse de leurs projets de recherche clinique. L’entreprise s’implique fortement dans les phases de développement clinique du médicament, les programmes d’accès précoce aux traitements et les études pharmaco-épidémiologiques. Avec ses 44 collaborateurs, Axonal-Biostatem a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 millions d’euros en 2022 et se classe parmi les trois meilleures organisations de recherche contractuelle (CRO) indépendantes en France.

Avec cette nouvelle acquisition, Docaposte cherche à consolider un peu plus sa position d’acteur clé de la santé en France et en Europe dans le domaine de l’exploitation, la gestion et la sécurisation des données de santé et de recherches cliniques. Celle-ci s’inscrit dans la même logique que celle qui a mené Docaposte à s’associer, en juin 2021, à AstraZeneca et Impact Healthcare pour créer le consortium Agoria Santé, spécialisé dans l’analyse des données de santé en temps réel.

« Le rapprochement avec Axonal-Biostatem renforce notre expertise sur la donnée de santé et confirme pleinement l’ambition de Docaposte d’être le partenaire de référence des acteurs de santé dans leur stratégie data : un partenaire garantissant un cadre conforme, sécurisé, souverain et éthique sur l’ensemble de la chaîne de traitement des données de santé » explique ainsi Olivier Vallet, Président-directeur général de Docaposte.

