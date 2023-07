Docaposte, la filiale numérique du groupe La Poste, annonce être en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le cabinet de conseil WELIOM, spécialiste de la transformation numérique dans la santé.

Docaposte poursuit sa stratégie d’acquisitions pour se renforcer sur les marchés clés. Après le rachat de Softeam (en 2019 pour 150 millions de dollars), de Arkhinéo (en 2020) puis de AR24 et surtout de Index Education (l’éditeur du célébrissime ProNote), et enfin de Idemia (en 2022), de BoomkR (en 2022) et de Thiqa (en 2023), le groupe fait le forcing dans l’univers de la santé. En juin 2021, il s’associait à AstraZeneca et Impact Healthcare pour créer un consortium d’analyse de données de santé en temps réel dénommé Agoria Santé. Une association qui n’a fait qu’accentuer la volonté du groupe de se renforcer sur ce secteur. En février dernier, Docaposte annonçait l’acquisition de Maincare Solutions, un éditeur de référence de logiciels de santé pour les hôpitaux. Aujourd’hui, le groupe s’apprête à prendre possession d’un autre pilier de la santé en France : WELIOM.

Fondé en 2008, WELIOM est un acteur plutôt réputé de l’univers de la santé avec sa gamme complète de services aux professionnels de ce secteur avec notamment des solutions de conformité et de cybersécurité mais aussi de conduite de projet et de stratégie numérique. Avec un chiffre d’affaires de 6,1 millions d’euros en 2022, l’entreprise – forte de 49 collaborateurs – a prouvé sa valeur dans un secteur en constante évolution et en quête d’une plus forte transformation numérique mais aussi d’une meilleure cyber-résilience.

En faisant l’acquisition de WELIOM, Docaposte veut accentuer sa présence dans le secteur de la santé qui – par ailleurs – a bien besoin de ses solutions de confiance « souveraines » d’archivage, de gestion des identités, et autres. La manœuvre est donc hautement stratégique pour l’éditeur français qui construit une offre « santé » reposant sur trois piliers : ’optimisation de l’efficience organisationnelle des acteurs de la santé, l’amélioration des parcours de prise en charge du patient et l’accélération de l’utilisation des données de santé..

« En tant que référent de la confiance numérique en France, nous avons fait de la santé un de nos axes de développement prioritaires. Le rapprochement avec WELIOM marque une nouvelle étape dans notre stratégie de développement en santé, où les besoins en solutions de confiance et de sécurité des acteurs de santé sont en forte augmentation. L’expertise conseil pointue des équipes de WELIOM viendra ainsi s’ajouter aux solutions de confiance numérique et au savoir-faire de Docaposte, qui permet aux acteurs de la santé d’accélérer leur transformation numérique dans un cadre souverain, éthique et sécurisé » explique ainsi Olivier Vallet, Président-directeur général de Docaposte.

L’entité WELIOM, tout en étant intégrée à Docaposte, conservera son autonomie pour mieux servir ses clients. Reste à faire le plus dur : élever le système de santé notamment français à hauteur des enjeux qui l’attendent aussi bien en termes de digitalisation, exploitation des données et cybersécurité.

