Docteur Ordinateur et Advancia Téléservices sont heureux d’annoncer la conclusion d’un partenariat stratégique qui permet aux franchisés du réseau d’offrir des services additionnels, prisés par les entreprises, à forte valeur ajoutée et aux revenus récurrents. Advancia Téléservices propose des services managés aux TPE-TPI et Professions libérales afin qu’elles puissent bénéficier de prestations à distance contribuant à l’augmentation de la productivité dans l’exploitation des systèmes informatiques ainsi que dans l’anticipation des pannes.

Ensemble, Docteur Ordinateur et Advancia Téléservices, encouragent le réseau du franchiseur, à rejoindre le programme Proximity Partner Network ®, porté par Advancia Téléservices en France, avec des offres MSP riches et à forte valeur ajoutée :

Proximity Help Desk ® : assistance à distance sur l’ensemble des outils du poste de travail des utilisateurs de vos clients

assistance à distance sur l’ensemble des outils du poste de travail des utilisateurs de vos clients Proximity Monitoring ® : supervision des postes de travail, serveurs et autres actifs informatiques et télécoms de vos clients

supervision des postes de travail, serveurs et autres actifs informatiques et télécoms de vos clients Proximity Back Up ® :sauvegarde en ligne souple à gérer à distance et totalement conforme

au RGPD

Proximity Secure ® :protection en ligne 24/24 contre les risques et menaces informatiques.

C’est un partenariat unique entre deux entreprises méditerranéennes qui partagent les mêmes valeurs éthiques et d’excellence dans la production de services et la création de valeur.

« Nous sommes heureux d’avoir comme partenaire Advancia Téléservices qui s’est engagé dès sa création dans l’élévation de la chaine de valeur de ses centres de services avec des certifications de premiers plans ISO 27001, ISO 9001 et ISO 18295 et des accréditations Microsoft ® lui permettant d’accéder à un niveau d’accréditions reconnues mondialement », se réjouit Vincent Bonnet, Directeur du réseau de franchises Docteur Ordinateur. « Les services produits par Advancia Téléservices complètent naturellement les prestations assurées par nos agences réparties sur toutes la France ».

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Docteur Ordinateur. Ainsi les agences de Docteur Ordinateur pourront accéder à un marché en plein essor : celui des MSP, jusqu’à alors réservé aux grands acteurs. Désormais les agences Docteur Ordinateur qui le souhaitent pourront proposer des solutions cohérentes et complètes pour leurs clientèles TPE-TPI et Professions libérales augmentant ainsi leur profitabilité avec des services récurrents », déclare Sahbi Gargouri, CEO d’Advancia Téléservices.