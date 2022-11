Elastic annonce une série de nouveautés destinées à simplifier, améliorer et mieux sécuriser ses services. L’accent est mis sur l’expérience utilisateur.

Ces derniers mois, Elastic avait beaucoup cherché à étendre ses activités au delà du marché de la recherche en entreprises. L’éditeur avait notamment lancé cet été une plateforme de sécurité « Elastic Security for Cloud » centrée sur l’observabilité et l’automatisation de l’identification des menaces.

Les annonces de cette semaine montrent que l’éditeur poursuit parallèlement ses investissements sur son cœur de métier et sa platforme Elastic Search.

Les nouveautés annoncées montrent qu’en la matière l’éditeur focalise ses efforts sur la simplification des expériences aussi bien utilisateur qu’IT.

La première amélioration porte sur une meilleure intégration de la solution Elastic Cloud avec AWS pour faciliter l’intégration dans Elastic de données stockées sur AWS. Trois clics sur AWS Marketplace suffisent désormais et le temps de configuration est réduit à néant. Cet effort réalisé sur AWS interpelle d’autant plus que les deux entreprises sont en froid. Elastic n’apprécie pas de voir les grands clouds jouer avec les licences open-source sans véritable retour vers la communauté et a donc modifié sa licence pour contraindre les fournisseurs de cloud. De son côté, AWS a réagi pour s’affranchir des restrictions d’Elastic en créant son propre Fork d’ElasticSearch dénommé OpenSearch.

Reste que les lois du marché du cloud sont ce qu’elles sont et qu’AWS reste parallèlement un partenaire clé pour le business d’Elastic. L’éditeur prévoit néanmoins de porter ces nouvelles possibilités simplificatrices sur Google Cloud et Microsoft Azure afin d’aider les clients à se lancer plus rapidement et mettre en place très rapidement une solution de recherche d’entreprise, d’analyse de logs, etc.

Seconde amélioration, Elastic veut améliorer la pertinence des résultats grâce au Machine Learning. Combinant les approches traditionnelles de scores basés sur des mots-clés à de nouvelles approches de scores de recherche vectorielle dopée au ML, le nouveau moteur promet une recherche plus précise et pertinente. Cette technologie est en préversion technique et devrait être prochainement disponible.

Troisième nouveauté, la fonctionnalité Universal Profiling donne une visibilité sur les performances du code des applications et de l’infrastructure en production, pour de nombreux langages et dans des environnements conteneurisés ou non. Toujours dans le registre de la visibilité, une nouvelle infrastructure de tests, en version bêta au sein d’Elastic Uptime, offre la possibilité de planifier des tests à partir d’un réseau mondial d’agents de test pour obtenir une plus grande visibilité sur les écarts au niveau régional.

Par ailleurs, l’éditeur a levé le voile sur le développement d’une version entièrement remodelée d’ElasticSearch, dite « sans état », autrement dit s’appuyant sur une nouvelle architecture « 100% cloud-native » qui permet de découpler intégralement les services de calcul et de stockage. Les clients pourront ainsi stocker toutes leurs données dans des services de stockage d’objets, comme Amazon S3, Azure Blob Store et Google Cloud Storage, et y faire des recherche avec Elastic.

Efin, notons qu’Elastic poursuit ses efforts du côté de la sécurité. Threat Intelligence a été amélioré et facilite la collecte et l’analyse des indicateurs de compromission. Les résultats sont envoyés à Elastic Security qui propose une vue unifiée. Toujours pour aider les professionnels de la sécurité à mieux comprendre les menaces, l’accès à de nombreuses sources, AbuseCH, AlienVault OTX, Anomali, Cybersixgill, MISP, Recorded Future et ThreatQuotient est facilité et intégré à la plateforme Elastic Security.

