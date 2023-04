Enreach for Service Providers, une entité d’Enreach, le leader européen des solutions de contact en pleine croissance, a annoncé aujourd’hui l’établissement d’un partenariat stratégique avec la société belge Netaxis, un innovateur technologique fournissant la solution Fusion. Cette solution d’intégration d’API fait converger plusieurs applications et systèmes en un environnement simplifié unique intégrant différentes sources, y compris des plateformes cloud de communications unifiées, des systèmes BSS/OSS et des applications.

Grâce à la solution combinée Enreach UP et Netaxis Fusion, les fournisseurs de services pourront tirer parti du marché rentable et en plein essor des communications unifiées. Cette solution leur permettra de proposer à leurs clients une suite complète de fonctionnalités de communications unifiées comprenant notamment des solutions de centre de contact, des outils de conférence et de collaboration ainsi que des fonctionnalités d’appel vocal et vidéo, de messagerie et de connectivité UC. Ces fonctionnalités permettront aux clients d’améliorer leur productivité, leur communication ainsi que leur expérience et celle de leurs employés.

Enreach UP et Netaxis Fusion sont toutes deux des solutions hautement automatisées qui simplifient la fourniture et la gestion des services de communications unifiées. Les fournisseurs de services pourront utiliser cette solution combinée pour fournir, configurer, surveiller, dépanner et mettre à jour les services de communications unifiées de manière simple et rapide. Cela réduira les coûts de fonctionnement tout en améliorant la satisfaction des clients. Cette solution étant proposée en marque blanche, elle permettra également aux fournisseurs de services de se démarquer.

La solution combinée Enreach UP et Netaxis Fusion offre par ailleurs une flexibilité et des options de personnalisation lui permettant de répondre aux besoins de différents marchés. Les fournisseurs de services pourront ainsi choisir parmi un large éventail de solutions de communications unifiées adaptées à des segments spécifiques, tels que les petites entreprises, les grandes entreprises, l’éducation, la santé, l’hébergement, etc. Ils pourront également intégrer ces solutions aux autres plateformes et applications utilisées par leurs clients. De cette façon, ils ne seront pas obligés d’investir dans des solutions susceptibles de devenir à terme obsolètes ou incompatibles.

Iain Sinnott, directeur des ventes à destination des opérateurs internationaux chez Enreach for Service Providers a déclaré : « La combinaison d’Enreach UP et de Netaxis Fusion crée un puissant noyau pour les fournisseurs de services désirant exceller sur le marché des communications unifiées. Imaginez cette solution combinée comme une station d’accueil universelle permettant d’accéder en toute facilité aux technologies de plusieurs fournisseurs dans un environnement convergent unique. Par ailleurs, dans la mesure où le gros du travail est réalisé par nos deux entreprises, nous aidons les fournisseurs de services à surmonter les obstacles qui pourraient les empêcher d’adopter cette technologie : les avantages doivent l’emporter sur les efforts. »

Les deux entreprises sont également convaincues que de solides partenariats, qui placent les fournisseurs de services cloud au cœur de leurs actions, sont tout simplement aussi importants que des technologies innovantes. « Le secteur doit aller au-delà du modèle de base dans lequel un fournisseur de produits et un fournisseur de services vendent une solution à un client. Nous devons élargir le modèle de partenariat afin d’inclure de multiples technologies répondant aux besoins changeants de clients très divers et aider les fournisseurs de services cloud à se démarquer tout en maintenant leur indépendance et en générant des retombées positives pour leurs clients. Nous voulons créer un écosystème de partenaires incluant même certains de nos concurrents : si nous donnons la priorité au client, nous pouvons réussir ensemble », a déclaré Iain Sinnott.

Manuel Basilavecchia, PDG de Netaxis Solutions a ajouté : « Nous nous réjouissons de ce partenariat qui, en mettant en commun ce qui existe de mieux, va apporter des avantages énormes aux fournisseurs de services. Nous nous efforçons de simplifier, pour les fournisseurs de services cloud, cette tâche complexe qui consiste à intégrer les meilleures solutions. Nous sommes donc ravis de collaborer avec Enreach, qui place clairement les fournisseurs de services cloud au cœur de ce modèle de partenariat tout en veillant à ce que les clients bénéficient de retombées positives. Fusion fait partie de notre portefeuille d’applications et de services professionnels que nous mettons au service de cette nouvelle génération passionnante d’intégration et d’adoption technologique. »