Enreach, le groupe européen de communications unifiées en pleine expansion, continue d’innover et annonce la disponibilité immédiate de sa nouvelle offre Enreach Contact qui permet aux acteurs IT et télécoms français de se transformer rapidement et simplement en opérateurs UCaaS.

Une offre de communication unifiée de nouvelle génération

Concrètement, Enreach Contact permet aux partenaires IT et télécoms d’offrir en marque blanche une réelle valeur ajoutée à leurs clients. En effet, ils peuvent mettre à leur disposition une solution de communication unifiée complète, évolutive et hébergée dans le cloud Européen d’Enreach. Ce faisant, les partenaires pourront satisfaire leurs clients pour des besoins multiples allant de la téléphonie, la mobilité, la messagerie et collaboration, aux centres de contact, l’enregistrement d’appels, les statistiques, sans oublier les intégrations CRM.

Tous les portails et applications clientes de cette solution de communication sont mis aux couleurs de chaque partenaire et portent ses noms d’offre.

Afin de permettre aux partenaires d’innover en continu et d’élever leur proposition de valeur, la solution Enreach Contact bénéficie d’améliorations continues grâce à des mises à jour automatiques toutes les deux semaines en tirant parti des technologies cloud-native de CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).

Une solution clé en main et « one stop shop »

De plus, Enreach Contact intègre un portail d’administration intuitif « Operator » qui permet à chaque partenaire de personnaliser son offre et créer des catalogues de produits adaptés aux attentes spécifiques de ses cibles.

Grâce au portail Operator, le partenaire bénéficie d’un solide différenciateur permettant d’automatiser les processus de commande, de provisioning et configuration des services. Il peut également gérer les catalogues tarifaires, la facturation, la boutique en ligne et d’autres opérations comme le support.

Enfin, la solution Enreach Contact permet de travailler avec un large écosystème de partenaires que ce soit pour les terminaux IP, DECT, casques ou encore conférenciers.

Outman Haytoumi, Enreach Contact Lead en France déclare : « Enreach Contact se positionne donc clairement comme une solution unique sur le marché qui permet aux partenaires d’éliminer toutes les complexités techniques, opérationnelles et financières pour devenir en seulement quatre semaines un opérateur UCaaS. L’offre est également sans frais d’activation de service, et sans durée d’engagement pour le partenaire.»

Bertrand POURCELOT, DG de Enreach For Service Providers rajoute : « Enreach Contact nous permet d’élargir notre offre en permettant à de nouveaux profils d’acteurs comme les distributeurs IT, installateurs ou encore ESN de profiter de la forte croissance du marché des communications unifiées. Ces acteurs pourront lancer leur projet en toute sécurité et agilité en bénéficiant de l’accompagnement de proximité d’Enreach, leader Européen du marché des UCaaS.»