Euclyde Datacenters, opérateur de Datacenters Edge de nouvelle génération et division française du groupe nLighten, annonce plusieurs nominations pour renforcer son équipe de management et accélérer sa croissance à l’échelle nationale.

Thomas MURTIN est nommé Business Manager en charge du développement Ile de France.

Thomas Murtin bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des infrastructures Cloud, Datacenter et Telecom. Après des débuts au sein d’un FAI de proximité Alsatis puis de NXO, il rejoint NeoTelecoms en 2013 (devenu Zayo) pour développer les ventes du marché indirect en France et à l’international. ll intègre ensuite Owentis en tant que Directeur d’Agence pour construire des solutions Cloud et HDS. C’est en Février 2024 qu’il décide de rejoindre Euclyde Data Centers.

« Je suis ravi de rejoindre Euclyde Data Centers et de prendre part au projet de construction d’un leader européen. Le groupe est reconnu depuis sa création pour la qualité de ses services et la confiance client qui est au coeur de la stratégie des équipes. Ce sont deux valeurs qui font partie de mon ADN et j’apprécie depuis mon arrivée la bonne humeur qui règne dans les bureaux. L’importance croissante des datacenters de proximité est indéniable ; il s’agit d’un véritable enjeu de souveraineté avec l’objectif d’être toujours plus performants et respectueux de l’environnement. Ma principale mission sera de développer l’activité commerciale IDF avec la volonté d’apporter des réponses qualitatives et adaptées aux contraintes de nos clients. »

Jeremy CHONG est nommé Business Manager région Grand Est

A ce poste, il est chargé de développer les parts de marché d’Euclyde Datacenters sur la région Est où la société est fortement implantée au travers de son site de Strasbourg. Il travaillera en étroite collaboration avec les clients et les partenaires pour positionner localement Euclyde Datacenters comme l’acteur de référence de son marché. Jeremy CHONG a évolué chez Syngenta, HP Enterprise, Dassault Systèmes, AirProtect Solution ou encore dernièrement IM Translate où il était auparavant Managing Director.

« Ravi de me joindre à l’équipe d’Euclyde Datacenters, où les valeurs humaines et l’engagement envers un héritage numérique durable m’ont immédiatement séduit. Contribuer à la construction d’un leader européen, tout en renforçant la souveraineté de nos données et en favorisant les marchés numériques régionaux, est une aventure passionnante à laquelle je suis fier de participer. L’atmosphère conviviale et l’excellence des services chez Euclyde me confortent dans l’idée que nous sommes sur la voie d’une réussite exceptionnelle. »

Caroline CAZANAVE, Head of Marketing & Communication France

Caroline apporte avec elle une riche expérience dans le domaine du marketing et de la communication, ayant travaillé avec plusieurs entreprises de renom (Virtualexpo, Jaguar Network, Valgo Groupe) au cours de sa carrière. Sa vision stratégique et son leadership éprouvé seront des atouts précieux pour Euclyde Datacenters alors que l’entreprise continue de se développer et de se renforcer sur le marché français et de s’ouvrir à l’Europe.

Caroline sera responsable de la supervision de toutes les initiatives de marketing et de communication de l’entreprise en France, y compris la stratégie de marque, les relations publiques, le marketing numérique et les événements. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction et du pôle affaire pour assurer une communication cohérente et efficace avec nos clients, nos partenaires et le public.

“Je suis enthousiaste de rejoindre l’équipe Euclyde Datacenters et de participer activement à la croissance et au succès de l’entreprise qui performe depuis plus de 15 ans et quiaujourd’hui franchi une nouvelle étape en s’ouvrant à l’Europe”, a déclaré Caroline. “Je suis ravie d’intégrer une équipe dynamique et agile, dont je partage les valeurs humaines comme celles de développement durable pour créer des stratégies de marketing innovantes qui renforceront notre valeur sur le marché.”