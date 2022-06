Eureka Solutions, éditeur de solutions de gestion, continue sa croissance et confirme son dynamisme en annonçant la signature de deux contrats d’envergure avec les sociétés Euro Energie et Distel.

Pour Euro Energie, dont le siège se trouve en Nouvelle Aquitaine et qui est le leader français dans la production et la distribution de combustible bois de qualité premium, le projet signé consiste à mettre en œuvre et déployer différents outils stratégiques de la suite d’Eureka Solutions comme la Gestion commerciale, les Achats, les Stocks, la Production et des portails Web pour les clients B2B et les fournisseurs en incluant des Webservices BtoC. Il s’agit d’un projet 100 % On Premise qui concernera plus de 40 utilisateurs.

Concernant l’entreprise Distel, une société alsacienne indépendante spécialisée dans la vente et la location d’échafaudages et de nacelles pour professionnels, l’objectif est de moderniser la gestion de processus clés comme la gestion commerciale, les achats, les stocks, la finance, la GRH/Paie et la BI avec Click&Decide. Cette réalisation d’envergure sera menée par étapes, en commençant par la gestion des heures et de la Paie, puis par la partie commandes clients et CRM. Suivront la gestion des interventions, la distribution et la finance. Des particularités propres aux métiers de la société Distel, tel que la gestion de location des nacelles ainsi que la gestion des formations de leurs utilisateurs font aussi partie du périmètre. Ce projet est également On Premise et concerne plus d’une centaine de collaborateurs.

Sergio FICARA, Directeur général d’Eureka Solutions « Nous sommes heureux d’annoncer ces deux projets d’envergure qui mettent en avant nos domaines d’expertise. Nous sommes au cœur de la gestion des processus de fonctionnement de nos clients et leur permettons de travailler efficacement pour traiter leurs différents besoins : commerce, production, RH, finance etc. »