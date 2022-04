Eurocar Italia, contrôlée à 100 % par Porsche Holding, est un groupe de concessionnaires qui fournissent des services commerciaux et d’assistance pour les véhicules du groupe Volkswagen. Aujourd’hui, la société emploie environ 1 720 personnes sur 44 sites, grâce à de nombreuses acquisitions. Pour relever les défis quotidiens d’un scénario aussi hétérogène et complexe, Eurocar a souhaité moderniser son système de téléphonie et ses terminaux, afin de surmonter les limites de systèmes dépassés et qui ne sont plus évolutifs.

La nécessité de surmonter des équipements obsolètes

Pour répondre de manière intégrée aux besoins d’une entreprise multisites, Eurocar a décidé d’adopter une nouvelle plateforme téléphonique utilisant des téléphones Snom dans vingt-cinq de ses concessions, avec l’objectif d’atteindre trente installations le plus rapidement possible. L’un des facteurs décisifs de la migration vers la VoIP a été la nécessité de disposer d’un système téléphonique et de terminaux qui permettent non seulement une plus grande mobilité des employés et une meilleure communication interne entre les sites, mais qui facilitent également la fourniture d’un service client haut de gamme. Ce dernier aspect a été déterminant pour le choix de la plateforme de télécommunications et pour Snom, qui a su répondre de manière optimale aux défis d’un environnement structuré tel que celui des concessionnaires Eurocar.

« Nous avions besoin d’un terminal solide et fiable qui offre non seulement une excellente qualité audio, mais aussi une connectivité Gigabit. La marque Snom s’est distinguée par sa robustesse, sa facilité d’approvisionnement et ses terminaux polyvalents », explique Roberto Vagata, chef de projet chez Digitel Net, partenaire de Snom Technology depuis plus de sept ans et fournisseur de confiance d’Eurocar.

Un nouveau départ pour le service client

Concrètement, Eurocar a opté pour le terminal IP Snom D717 pour la majorité des postes de travail, avec plus de 350 téléphones installés, et un plus petit nombre de stations de base M70 DECT M900. Toujours au cours du premier semestre 2022, un total de 400 téléphones devraient être mis en œuvre. Le processus d’installation des terminaux IP s’est déroulé en auto-approvisionnement via le portail Snom grâce à une procédure simple et rapide, qui a permis de configurer les téléphones de manière autonome et en très peu de temps. Enfin, le soutien de Snom tout au long du projet a été l’un des éléments les plus satisfaisants.

Le passage à la nouvelle plateforme et aux nouveaux terminaux Snom a permis à l’organisation de s’équiper de services de suivi des appels, tant pour les concessionnaires que pour les garages, afin d’assurer une couverture complète des demandes et de répondre plus efficacement à tous les besoins des clients. En outre, la migration a permis de rassembler les différentes succursales d’Eurocar réparties dans toute l’Italie en une seule entité.

« Les téléphones Snom correspondent parfaitement aux besoins d’une entreprise décentralisée comme Eurocar, à tel point que de nombreuses nouvelles installations sont prévues pour 2022 », conclut Roberto Vagata.