Eurofiber, opérateur d’infrastructures numériques de nouvelle génération, investit dans son développement dans le Nord de la France en déménageant dans sa nouvelle agence. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la forte croissance des activités locales de l’opérateur et lui permettra de recruter de nouveaux talents sur les prochains mois.

Aujourd’hui, avec plus de 10 000 km de fibre optique à l’échelle nationale, le groupe est en mesure de raccorder directement ou indirectement près de 95 % des entreprises françaises. Eurofiber propose également l’hébergement avec des solutions Cloud, sécurisées et à la pointe de l’innovation. Ce positionnement affirmé permet à l’opérateur de connaître une solide croissance et de s’imposer comme un partenaire de confiance pour ses clients.

Une nouvelle tête de pont sur la région

Proposer des prestations d’excellence en proximité est un axe central pour Eurofiber France. Dans ce contexte, déménager dans de nouveaux locaux s’imposait comme un impératif stratégique pour permettre au groupe de mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années et de proposer à ses équipes un environnement de travail attractif et propice à l’innovation.

Les collaborateurs de l’agence locale seront ainsi en mesure d’accompagner efficacement les clients dans leurs projets et de garantir une qualité de service de premier plan sur l’ensemble de l’offre proposée par le groupe. Enfin, ces nouveaux locaux sont une réelle opportunité de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de nouveaux talents.

Pierre Cassier, CEO Eurofiber France « Plus qu’un simple déménagement, c’est l’opportunité de renforcer notre collaboration et notre créativité dans un environnement conçu pour soutenir notre mission : offrir une connectivité de pointe à nos clients et partenaires. Nous bénéficions d’un environnement de travail qui reflète nos ambitions. »