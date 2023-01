Expensya est une scale-up innovante qui propose à ses clients une solution de gestion des dépenses professionnelles avec la technologie OCR+ (reconnaissance optique) la plus élaborée du marché. Depuis janvier 2022, Expensya complète son offre avec la carte de paiement professionnelle qui, couplée avec la solution, automatise complètement les dépenses et offre un contrôle total sur les budgets. Le défi actuel de la fintech est d’offrir aux entreprises un contrôle total des dépenses et leur permettre ainsi de sécuriser leurs process.

Avec plus de 160 collaborateurs dans 4 pays, Expensya compte aujourd’hui plus de 6 000 entreprises clientes dans une centaine de pays et plus de 700 000 utilisateurs dans le monde. Si Expensya est maintenant Leader de son marché, c’est grâce à l’implication sans faille de ses collaborateurs. Depuis plus de 5 ans, la fintech ne cesse d’attirer les meilleurs talents qui contribuent à son développement avec un esprit “win as a team”.

Intégrer Expensya c’est faire partie d’une équipe résolument engagée, passionnée et tournée vers l’avenir. Les futurs collaborateurs profiteront d’un cadre de travail stimulant avec notamment :

Un onboarding personnalisé selon les profils

Un cadre multiculturel avec 19 nationalités qui collaborent ensemble

Une forte culture d’entreprise. Certains salariés d’Expensya sont des boomerangs, ils reviennent chez Expensya après l’avoir quitté car ils s’identifient à sa culture.

Une formation continue selon le besoin de chaque employé : langues, compétences techniques…

Des team building tout au long de l’année pour accroître la synergie entre les équipes

Expensya propose des avantages très attractifs à ses futurs salariés en plus de la mise en place d’un intéressement au capital social (BSPCE). L’entreprise n’hésite pas à offrir à ses collaborateurs d’agréables moments de répit loin du travail quotidien et organise des séminaires annuels tout frais payé dans différents pays.

Pour accompagner sa croissance, Expensya lance sa campagne de recrutement de talents dans divers domaines. Les postes ci-dessous sont ouverts en France et en Tunisie. Le full remote est également envisageable.

