Experteam, société française de conseil et d’expertise IT, annonce une croissance de 28 % en 2024, portant son chiffre d’affaires à plus de 26.6 millions d’euros. Avec une progression nettement supérieure à celle du marché des entreprises du numérique, Experteam confirme sa capacité à se positionner comme un partenaire clé dans l’accompagnement des organisations vers une transformation digitale performante et durable.

Un acteur stratégique de la transformation numérique

Experteam joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la performance numérique des entreprises et des organisations. L’ESN accompagne ses clients dans la conception et le déploiement d’un intelligent workplace, intervenant dans des domaines stratégiques tels que le Cloud, la Data, le développement d’applications métiers, les solutions d’intelligence collective et la sécurité des environnements de travail digitaux. Forte d’une équipe de plus de 200 experts, Experteam soutient de grands groupes, des organisations gouvernementales et des ETI dans leurs projets de transformation numérique.

Une accélération portée par l’expertise

En 2024, Experteam a connu une forte traction sur l’ensemble de ses pôles d’expertise : les services Cloud (Azure et AWS), l’extension de sa proposition de valeur autour du Modern Workplace ou encore le renforcement de ses activités d’infogérance et de services managés. L’entreprise a également consolidé son réseau de partenaires techniques et commerciaux, intégrant notamment le cercle restreint des partenaires de Bleu. Parallèlement, l’ESN a renforcé ses alliances avec des acteurs majeurs tels que Microsoft, Nexthink et BlueVoyant. Cette expansion s’est accompagnée de nouveaux référencements, aussi bien privés que publics, permettant à Experteam d’élargir son portefeuille de clients et d’étendre ses domaines d’intervention.

Des perspectives ambitieuses pour 2025

Forte des projets en cours et des opportunités émergentes, l’entreprise anticipe une nouvelle phase de croissance pour les mois à venir. Pour y parvenir, Experteam pourra notamment s’appuyer sur ses fondamentaux solides et son expertise reconnue en Cloud, cybersécurité et, désormais, en IA générative, qui représente un axe stratégique de développement. Enfin, l’évolution de son organisation, avec la création de filiales, viendra soutenir son ambition d’élargir son champ d’expertise et d’atteindre un niveau d’excellence opérationnelle toujours plus élevé.

Une dynamique portée par l’humain et l’engagement

Sébastien MARCHE, Directeur général d’Experteam : « Je suis fier de cette progression remarquable, qui récompense l’engagement sans faille de nos équipes. Notre mission est d’accompagner nos clients avec exigence et proximité pour les aider à atteindre leurs objectifs. Avec cette même volonté, nous nous apprêtons à franchir une nouvelle étape dans notre développement, en adaptant notre organisation pour répondre toujours mieux aux nouveaux besoins et usages. Dans ce contexte, nous prévoyons de renforcer nos effectifs et de consolider nos partenariats pour continuer à innover et à relever les défis de demain. »