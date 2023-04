RAS Groupe annonce une très forte accélération des activités en 2022, et ce sur l’ensemble de ses domaines d’expertise. En 2022, le chiffre d’affaires consolidé de RAS a augmenté de 11 % pour dépasser les 8 millions.

Avec 30 ans d’expérience, RAS Groupe est expert dans le domaine de la cybersécurité. Intervenant sur des sujets à très forte valeur ajoutée auprès de clients sensibles, le groupe articule son offre autour de: Armada (Cyber Infogérance), Suricate (patch management en services managés) ou encore Kub (solutions de décontamination de supports USB). À ce jour, le groupe réunit plus de 80 collaborateurs.

Ce positionnement unique est un formidable levier de croissance et permet aux clients du groupe de s’appuyer sur des partenaires de confiance qui peuvent les accompagner efficacement dans de nombreux volets stratégiques en matière de cybersécurité. En 2022, l’activité de KUB a très fortement accéléré en termes de volume de commandes (+18%). Par ailleurs, soucieux d’innover toujours plus, le groupe a lancé avec succès son offre Armada qui a d’ores et déjà été sélectionnée par plus de 20 clients. En parallèle de ces éléments, l’activité Suricate connait également une bonne traction avec une croissance de 35% en 2022.

En 2023, le Groupe RAS ambitionne de poursuivre sa croissance et peut déjà compter sur un volume d’affaires conséquent porté par un carnet de commandes déjà bien fourni. La société envisage également de poursuivre ses efforts en matière de recrutement pour intégrer de nouveaux experts dans ses équipes sur Paris et Caen.

Jean GATIGNOL, Président de RAS Groupe « Notre expertise des sujets liés à la cybersécurité est une réelle opportunité pour nos clients de travailler avec un partenaire de référence. Le Groupe RAS bénéficie de solides fondamentaux qui lui permettent de faire la différence sur son marché et de se développer sereinement. Nous allons continuer d’innover et d’investir pour accentuer notre avantage concurrentiel et offrir des services de qualité pour accroitre le niveau de cyberprotection de nos clients. »