Rzilient, startup ayant développé une plateforme SaaS de gestion de parc IT, accélère auprès des infogéreurs en enrichissant leur proposition de valeur et leur offre avec une interface qui simplifie l’accès aux services IT pour les clients finaux. Concrètement, Rzilient propose aux aux infogéreurs une plateforme de gestion centralisée et complète. Ainsi, les clients de ces derniers peuvent se coordonner pour optimiser leurs flux de travail IT, gérer leurs employés et leurs actifs, déclencher les différents services et demandes de support, visualiser et suivre toutes leurs procédures ou encore surveiller leurs budgets informatiques.

« Nous avons pensé et développé notre solution dans le but de renforcer et faciliter la collaboration entre les sociétés (PME – ETI) et les professionnels de l’IT qui eux sont les experts. Il faut créer les conditions d’une communication adaptée entre les différentes parties, pour que l’infogérance soit délivrée dans les meilleures conditions de manière simple et efficace. Grâce à des intégrations uniques, et en faisant se parler des outils qui ne communiquaient pas jusqu’ici, nous sommes en mesure de réunir tous les sujets informatiques en une seule et même plateforme, pour des gains financiers et extra-financiers.» Alexis Valero CEO et co-fondateur de Rzilient

Il s’agit donc d’une véritable opportunité pour les infogéreurs de se distinguer et de proposer à leurs clients un service à très forte valeur ajoutée. Ainsi, à ressources équivalentes, ils ne perdent plus de temps et peuvent se focaliser sur leur expertise. Surveillance automatisée, alertes en temps réel, déclenchements IT automatiques ou encore rapports dynamiques font partie des fonctionnalités intégrées à la plateforme derrière laquelle les infogéreurs peuvent opérer.

Alexis Valero, CEO et co-fondateur de Rzilient « Au travers de différentes vues en fonction des rôles de chacun, les infogéreurs peuvent travailler directement avec leurs clients sur la base de données à jour et assurer un suivi ROIste du parc. Inventaire connecté et intelligent, tableaux de bord personnalisables, catalogue de matériel à l’achat ou à la location, sont autant de bénéfices pour les infogéreurs. Notre plateforme unique complète leur chaîne de valeurs et leur permet d’accroître leurs revenus. »