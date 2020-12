Retrouvez, pour la dernière édition de l’année 2020, notre émission hebdomadaire en vidéo qui fait le tour de l’actualité de la semaine écoulée. On y parle Chrome OS, Windows 10X, cyberattaques, migration cloud et de la fin de la Silicon Valley…

Comme chaque Vendredi, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias commente et déchiffre les temps forts d’une semaine qui aura été marquée par la révélation d’une cyberattaque sur la supply chain de SolarWinds qui aura conduit à la perversion de sa solution Orion qui a ainsi joué le rôle malencontreux de porte dérobée pour infiltrer le réseau de l’acteur de sécurité FireEye et de plusieurs organismes gouvernementaux. De quoi mettre ces acteurs dans l’embarras.

Nos commentateurs reviennent également sur Google qui repart à l’attaque des entreprises avec ses Chromebooks en lançant une alliance et en rachetant Neverware alors que le concurrent Windows 10X pointe à l’horizon. Ils évoquent également le joli coup d’AWS qui a su séduire Star Alliance et se demandent si les récents déménagements d’HPE, Oracle et Tesla ne marquent pas la fin de la Silicon Valley.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Une alliance autour des Chromebooks

Google veut absolument arriver à imposer ses Chromebooks en entreprise. Jusqu’ici, ces appareils sont surtout très populaires sur le marché américain de l’éducation. L’éditeur lance une alliance avec Dell, Intel, Slack et Zoom pour promouvoir une « informatique moderne » centrée sur Chrome OS. Parallèlement Google a racheté Neverware, l’éditeur de CloudReady OS, une distribution de Chrome OS basée sur l’édition open source Chromium OS qui transforme vieux PC et vieux Mac en Chromebooks.

03:30 Windows 10X serait en RTM

Microsoft a, semble-t-il, commencé à diffuser auprès de ses partenaires OEM son Windows 10X, version simplifiée, allégée et 100% containerisée de Windows 10 destinée à concurrencer Chrome OS. Les premières machines bon marché conçues pour cet OS sont attendues au printemps.

04:58 Star Alliance migre ses services sur AWS

L’entité qui regroupe 26 compagnies aériennes bascule toute son informatique sur AWS. Un choix drastique et significatif pour une Star Alliance en recherche d’agilité alors que le marché du transport aérien est en pleine crise. Et une belle victoire pour AWS qui en profite pour pousser ses technologies.

07:31 Une attaque sur la supply chain de SolarWinds a de graves conséquences

Est-ce la plus grosse attaque cyber de l’histoire? Un groupe de cyberattaquants a infiltré la supply chain de l’éditeur SolarWinds et a réussi à introduire du code malveillant au cœur même du logiciel Orion sans que personne ne s’en aperçoive. Depuis plusieurs mois la solution est déployée à travers le monde avec une énorme porte dérobée qui a permis aux attaquants de voler des outils de recherche à FireEye et d’attaquer des instances gouvernementales aux US et en Europe !

11:00 Venafi est racheté par Thomas Bravo

Le fonds Thomas Bravo poursuit ses empiètes dans l’univers de la cybersécurité. Après avoir avalé Sophos, Barracuda Networks et Veracode, il jette son dévolu sur le spécialiste de la gestion des certificats Venafi.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

12:20 Est-ce la fin de la Silicon Valley ?

Après HPE et Palantir, Oracle et Tesla comptent prochainement transférer leur siège social hors de Californie où le coût de la vie est devenu trop élevé. La crise pandémique a changé le travail et la conception du lieu de travail. Le Texas devient le nouvel eldorado de la Tech.

A SUIVRE DANS LES SEMAINES A VENIR

17:50 Les syndicats d’IBM France se mobilisent contre le plan social

Appel à la mobilisation lancé pour le 21 janvier par les différents syndicats unis face au plan de départ de 1251 salariés. Ils ont déposé une motion contre le PSE et se montrent très inquiets face au split annoncé.

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

19:36 Google Cloud a aussi ses interruptions de service…

En une semaine, Google enregistre une panne d’envergure mondiale sur son infrastructure Cloud, puis une panne Gmail.

20:40 L’eShop d’Asus ne tient pas ses promesses

C’est la pagaille dans l’univers des cartes graphiques. Ni NVidia, ni AMD n’arrivent à suivre la demande sur les nouvelles générations de GPU et mettent les fournisseurs de cartes graphiques dans l’embarras. Mais autant les géants comme Amazon savent gérer la relation avec le client autant les eShops des constructeurs semblent complètement à côté de la plaque en la matière.