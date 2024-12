De l’assistant de rédaction à une suite de productivité IA intégrée… Ainsi pourrait-on résumer l’évolution de la scale-up Grammarly rendue très populaire en pleine explosion de Chrome à la fin des années 2000 mais quelque peu marginalisée par l’arrivée des IA. L’éditeu r se réinvente en acquérant Coda et en accueillant un nouveau CEO.

Fondée en 2009, Grammarly est une entreprise pionnière dans le domaine des assistants IA dédiés à l’amélioration de la communication écrite. Elle a souvent été considérée comme le grand concurrent américain de DeepL. Avec plus de 40 millions d’utilisateurs actifs, son produit phare, le Grammarly Assistant, offre des suggestions de style, de grammaire et de clarté pour optimiser la rédaction. Aujourd’hui, Grammarly franchit une nouvelle étape en acquérant Coda, une startup spécialisée dans la productivité et les outils collaboratifs, souvent comparée à Notion pour ses fonctionnalités avancées.

Cette acquisition marque un tournant stratégique, renforçant la vision de Grammarly de devenir une plateforme de productivité animée par l’IA. Selon Rahul Roy-Chowdhury, CEO sortant de Grammarly : « Alors que l’IA redéfinit les méthodes de collaboration et de travail, nous voyons un avenir où humains et IA collaborent de manière fluide. »

En parallèle, Roy-Chowdhury a annoncé son départ, laissant la direction de Grammarly à Shishir Mehrotra, co-fondateur et PDG de Coda. Ce dernier, ancien directeur produit et directeur technique de YouTube, a exprimé sa vision IA pour Grammarly : « Imaginez un assistant qui non seulement propose des améliorations de texte, mais qui intègre des connexions intelligentes avec vos systèmes, comme vos e-mails, CRM ou outils de gestion de projets. »

Coda, valorisée à 1,4 milliard de dollars en 2021, apporte à Grammarly sa plateforme phare, Coda Docs, et son assistant IA, Coda Brain. Ce dernier combine plus de 800 intégrations « respectueuses de la confidentialité » pour offrir aux utilisateurs une assistance complète et personnalisée. « Ensemble, nous allons créer une suite native IA qui redéfinit la productivité », a déclaré le nouveau CEO.

L’acquisition, dont les termes financiers restent confidentiels, sera finalisée en janvier prochain. Les deux entreprises travailleront à intégrer leurs technologies pour offrir une plateforme unifiée combinant les forces de Coda et Grammarly. Ce rapprochement promet de transformer Grammarly en un outil tout-en-un pour l’ère de l’intelligence artificielle, à même de rivaliser avec les géants actuels des suites collaboratives que sont Microsoft et Google.

À lire également :