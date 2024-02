Déjà de la consolidation dans l’univers des services de productivité collaborative « next gen ». Notion affine sa stratégie et s’ouvre de nouvelles perspectives en s’offrant la jeune pousse Skiff. De quoi compléter sa gamme de services collaboratifs en ligne, en mettant l’accent sur la synergie entre les outils de productivité et le respect de la vie privée.

Notion, le service qui a redynamisé et revisité la gestion de projets en ligne et en mode collaboratif, fait le forcing pour s’imposer dans un univers d’outils de bureautique collaborative dominé par Microsoft et Google. Il y a quelques semaines, Notion lançait une énième solution de calendrier en ligne (Notion Calendar) fruit du rachat 18 mois plus tôt d’une autre startup, Cron.

Notion poursuit sa stratégie de réinvention de la bureautique et de la productivité de groupe. L’éditeur annonce le rachat de Skiff !

Skiff est, comme Cron et comme Notion, un acteur relativement récent de l’univers de la productivité collaborative. On lui doit une plateforme qui met en exergue la confidentialité et le respect de la vie privée. Skiff propose ainsi une plateforme offrant du stockage en ligne (Skiff Drive), un traitement de texte (Skiff Pages), un calendrier (Skiff Calendar) et de l’email (pour concurrencer Outlook et Gmail).

Le rachat est un peu surprenant parce que les portfolios des deux entreprises se chevauchent en partie, notamment au niveau du calendrier (Notion Calendar/Skiff Calendar) et du traitement de texte (Notion Documents/Skiff Pages). Il est probable que la principale motivation de ce rachat soit la partie email ou la volonté de compléter l’aspect suite Bureautique pour enrichir l’offre Notion.

Dans un billet de blog, Akshay Kothari, COO de Notion, explique avoir toujours suivi les productions de Skiff depuis ses débuts et avait déjà envisagé d’approcher l’éditeur dès 2020 « séduit par leur attention des détails ».

A en juger par la page de support de Skiff, les actuels services de Skiff seront arrêtés d’ici six mois. Et les comptes Skiff existants ne seront pas convertis en compte Notion. Preuve que l’acquéreur a une vision à plus long terme et cherche d’abord à acquérir des compétences et un savoir-faire plus que des services déjà opérationnels.

Les détails de la transaction n’ont pas été dévoilés.

À lire également :