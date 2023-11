L’information est le carburant de l’innovation, mais elle est souvent enfermée dans des silos qui freinent la compétitivité des entreprises. Pour construire l’entreprise de demain, autrement dit une entreprise ouverte et connectée, qui sait innover pour rester pertinente, deux piliers s’imposent : la transparence et l’intégration.

Dans un monde où l’information est le carburant de l’innovation, la création d’une entreprise ouverte est devenue impérative. Les silos d’information, ces barrières invisibles qui entravent la libre circulation des connaissances au sein des organisations, sont le principal obstacle à surmonter pour rester compétitif dans notre ère numérique. Comment y parvenir ?

Voici deux étapes essentielles vers la construction d’une entreprise ouverte, où la transparence et l’intégration des outils sont les maîtres-mots.

La Transparence comme clé de voûte

Selon une enquête mondiale menée par PwC, 55 % des organisations travaillent en silo. Trop souvent, les documents clés sont dispersés dans un dédale d’applications, de dossiers et de serveurs, séparés par des silos infranchissables. Cette approche nuit à la compétitivité des entreprises et freine leur capacité d’innovation. Leurs attentes sont pourtant claires : d’après une étude de Workfront, 95 % des employés sondés déclarent qu’au travail, il devrait être aussi facile de trouver des informations que sur Google. Pour y remédier, il est impératif de créer un espace unique où chaque document est facilement accessible pour tous.

Cette centralisation, associée à un système de recherche efficace, offre une visibilité totale sur l’activité des équipes et un accès plus large aux connaissances de l’entreprise pour tous les travailleurs. Le fait de savoir où se trouve l’information – et comment l’obtenir au bon moment – permet de rationaliser le travail des équipes et de fluidifier la communication. Il n’y a pas de secret, la bonne circulation de l’information est une condition sinequanone pour pouvoir générer de la valeur, de la croissance et les gains de productivité propices au développement de l’entreprise. Cette gestion rationalisée des connaissances dans une seule et même interface personnalisable selon les besoins de chacun constitue la base d’une entreprise connectée.

L’Intégration pour arrêter de jongler parmi des dizaines d’applications

Les outils sont les alliés des équipes, mais ils doivent être connectés pour être réellement efficaces. En pratique, un grand nombre d’entreprises tombe dans le piège de l’empilement des outils de collaboration et de communication. En moyenne, elles utilisent 88 outils différents pour effectuer leur travail quotidien et pour les grandes équipes, ce chiffre peut monter à 175 applications !

Dans ce cas de figure, les informations dont les équipes ont besoin sont plus que jamais dispersées. Face au foisonnement des outils disponibles, créer un endroit où centraliser les informations devient essentiel. Cet espace de travail agit comme un carrefour, reliant tous les outils et simplifiant les flux de travail. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur leur travail au lieu de perdre du temps à chercher des informations en jonglant d’une application à une autre.

Le témoignage de la marketplace PartnerStack illustre bien ces enjeux. Avant d’adopter une plateforme collaborative adéquate, les employés utilisaient différents outils de gestion de projet, ce qui se traduisait par une absence de standardisation des processus entre les équipes, des informations cloisonnées et donc une perte de temps et d’argent. PartnerStack a résolu ce problème en consolidant tous ses différents outils de gestion de projet existants dans une seule plateforme collaborative tout-en-un. L’entreprise a ainsi pu regrouper l’équivalent de 5 à 6 outils en un seul, économisant ainsi 20 000 $ par an.

Les dirigeants peuvent libérer tout le potentiel de leur organisation en mettant en place un environnement de travail connecté. L’intégration des outils dans un espace de travail unique et l’accès rapide à l’information favorisent l’innovation, inspirent la créativité et, surtout, créent un alignement de l’ensemble de l’entreprise autour d’un seul et même objectif. L’organisation dite « connectée » – où les employés se sentent liés à la mission de leur organisation – dispose d’un avantage concurrentiel certain dans un monde où la rapidité et l’agilité sont essentielles.

L’avenir appartient aux entreprises qui embrassent cette transformation. En adoptant ces principes, nous façonnons un avenir où la collaboration et l’innovation sont les maîtres-mots et où les barrières de l’information sont abattues, ouvrant ainsi la voie de nouvelles opportunités de croissance !

____________________________

Par Robbie O’Connor, GM EMEA chez Notion

À lire également :