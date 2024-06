L’éditeur Notion lance Notion Sites un outil de création et publication de sites Web très simple d’emploi, complet et ne nécessitant aucune connaissance en programmation ou en HTML5. L’outil s’appuie sur la convivialité et l’ergonomie très instinctive de l’outil Notion.

En matière d’outils de productivité, il n’y a pas que Microsoft 365 (ex-office), Google Workspaces ou OnlyOffice. Bien des startups tentent d’apporter un nouveau regard à des outils et des pratiques nés avec l’avènement des micro-ordinateurs et leur arrivée sur les bureaux des employés.

Parmi eux, Notion a su se faire remarquer. Son outil d’écriture et prise de notes à l’ergonomie originale et très multi-contenus a séduit bien des utilisateurs peu convaincus par les traitements de texte traditionnels.

Ce désormais populaire outil de productivité collaborative permet de transformer les documents en pages aisément accessibles par tous et intégrables à des sites Web.

Mais avec la nouvelle fonctionnalité « Notion Sites« , l’éditeur va encore plus loin dans les capacités de publication en ligne de son outil. Selon l’éditeur, cette nouveauté répond à une demande croissante des utilisateurs qui détournaient déjà son outil pour rapidement créer des sites web.

« L’une des meilleures fonctionnalités de Notion a toujours été la possibilité de transformer une page Notion en un site web public d’un simple clic, » explique l’éditeur. Certaines entreprises ont ainsi utilisé l’outil pour se créer aisément leur propre site Web. « Le problème avec ces pages, c’est qu’il leur a toujours manqué beaucoup des fonctionnalités sophistiquées qu’on s’attendrait à voir sur un vrai site web. »

Puisque les utilisateurs exploitent déjà Notion pour créer des sites Web autant leur fournir les outils et fonctionnalités essentiels à tout site Web moderne. Et c’est exactement ce que fait Notion Sites.

Avec Notion Sites, les utilisateurs peuvent aisément composer une page Web comme il le faisait préalablement tout en bénéficiant de nouveaux outils pour :

Personnaliser les favicons et barres de navigation

Ajouter des fils d’Ariane pour faciliter la navigation

Utiliser des domaines personnalisés

Bénéficier de fonctionnalités SEO de base (titre et description) intégrées

Intégrer Google Analytics

Personnaliser les aperçus de partage sur les réseaux sociaux

Intégrer une fonction de recherche

Avec Notion Sites, n’importe quel utilisateur peut très rapidement publier un beau site Web sans savoir coder et en partant d’une multitude de modèles personnalisables. On peut même utiliser Notion AI pour expliquer à l’IA embarquée ce que l’on veut obtenir et compléter ensuite de l’ébauche ainsi créée par l’IA.

Notion Sites s’adresse à tous ceux qui ont besoin de rapidement s’assurer une visibilité sur le Web à commencer par les autoentrepreneurs, les créateurs de contenu et les travailleurs indépendants.

Notion Sites s’inscrit dans un marché concurrentiel qui retrouve une nouvelle dynamique notamment avec les IA génératives et de nouvelles solutions comme « Super.so », Microsoft Designer ou Adobe Express.

