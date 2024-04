La prochaine génération de talents arrive sur le marché du travail et; malheureusement, la plupart des entreprises n’y sont pas préparées. Nombre d’entre elles ne réalisent en effet pas l’importance des outils de travail et de la culture pour la génération Z…

D’ici 2030, on s’attend à ce que près de 60 % de la main-d’œuvre soit constituée de la génération Z et des Millennials. Ces générations ont grandi dans un monde numérique. Elles passent la majeure partie de leur vie connectées à leur ordinateur et à leur téléphone. La génération Z, en particulier, est née dans ce contexte, et sa vision de la vie est radicalement différente de celle des générations précédentes. Après la pandémie, le travail hybride est devenu plus qu’une simple possibilité, c’est devenu une attente.

Ces nouvelles perspectives s’accompagnent également d’un changement de priorités. Elles se concentrent sur une expérience de travail plus flexible, plus transparente et plus collaborative. Mais ces principes ne sont pas encore universels – ni dans la culture d’entreprise, ni dans la technologie que les entreprises mettent en œuvre en interne.

Lors dune récente discussion avec Siobhan O’Reilly (vice-présidente des ventes et directrice régionale EMEA chez Figma), Paula Garcia Domingo (partenaire chez Index Ventures) et Ashley Firth (directeur mondial de l’ingénierie chez Octopus Energy), nous avons longuement parlé de cette nouvelle génération de travailleurs et de ce que les entreprises doivent faire pour préparer cette nouvelle main-d’œuvre à la réussite. Tout se résume à une chose : créer une entreprise véritablement connectée, dotée des outils adéquats pour favoriser une culture de la productivité, de la collaboration et de la transparence – une culture qui fonctionne pour tous les employés.

Mais il existe un contraste frappant entre les outils que les gens choisissent d’utiliser dans le monde réel et ceux qu’on leur donne au travail. Beaucoup de membres de la génération Z utilisent des outils numériques pour gérer leur vie, qu’il s’agisse de notes personnelles, de tâches ou de calendriers. Mais au travail, ils sont confrontés à des outils anciens, archaïques et rigides qui n’encouragent que certains styles de travail et certaines cultures d’entreprise.

Cela les oblige à se remettre complètement à zéro et à apprendre de nouvelles façons de communiquer, de partager des informations, de documenter leurs connaissances et, plus généralement, de trouver ce dont ils ont besoin. Ils sont moins productifs et moins engagés, et cela aliène encore plus les travailleurs hybrides et à distance.

Plus qu’un simple problème d’outils, il s’agit d’un problème de culture. Et en fin de compte, c’est aussi un problème de rétention des talents. Lorsque les employés sont en mesure d’utiliser des outils qu’ils souhaitent réellement utiliser, cela devient presque un avantage pour eux. Au lieu d’imposer des outils dépassés et rigides, vous créez une culture qui encourage la flexibilité et la rapidité.

C’est également ce que nous entendons dans les conversations avec notre communauté. J’ai discuté avec Emmanuel Kojo Afoakwah (analyste stratégique – commercial et opérations chez Formo) et Eleanor Cranfield (responsable des événements chez Equals Money), qui font tous deux partie de la génération Z de la population active. Bien qu’elles travaillent dans des secteurs et des fonctions différents, elles partagent des perspectives similaires sur la façon dont les outils et la culture façonnent déjà l’avenir du travail.

« S’assurer que vos employés sentent que leurs besoins sont satisfaits et qu’ils sont écoutés – en particulier lorsqu’il s’agit d’un environnement et d’outils appropriés – est essentiel pour vous assurer d’avoir une équipe heureuse et motivée », a déclaré Eleanor.

Emmanuel est d’accord. » Les entreprises qui se soucient de la longévité et du développement de leurs employés doivent adapter les outils qu’elles utilisent aux attentes des jeunes travailleurs. ”

Heureusement, les entreprises n’ont pas besoin de faire ces changements toutes seules. La génération Z a des idées incroyablement précieuses à partager sur les outils qui favorisent le mieux un travail flexible, transparent et collaboratif.

En résumé, les entreprises doivent écouter la nouvelle génération de travailleurs et adopter des outils qui fonctionnent réellement pour tous les employés. La génération Z réclame des changements au travail. Mais les entreprises qui ne sont pas ouvertes au changement finiront par se faire distancer par la concurrence à cause d’employés moins productifs et moins engagés.

par Robbie O’Connor, GM EMEA, Notion

