À l’heure où Kubernetes et les containers viennent transformer la conception des infrastructures, supplantant peu à peu les VM, les solutions d’Hyperconvergence doivent se réinventer pour un monde hybride. Bruno Buffenoir, Country Manager France de Nutanix, est notre invité de la semaine.

Pionnier de l’hyperconvergence, Nutanix a beaucoup contribué à réinventer les infrastructures informatiques des entreprises pour qu’elles soient plus agiles, plus simples à administrer et plus automatisées. Aujourd’hui, l’entreprise étend sa vision d’une informatique simple et transparente au cloud hybride et cherche à « hyperconverger » les clouds en s’appuyant sur de nouveaux services et sur Kubernetes tout en y apportant sa simplicité et son approche modulaire.

Mais, désormais, Nutanix n’est pas uniquement en compétition avec VMware pour transformer les infrastructures internes dans une approche cloud privé/cloud hybride. Les géants du cloud proposent des alternatives au travers de Google Anthos, Microsoft Azure Stack ou encore AWS EKS Anywhere.

Face à cette concurrence, Nutanix joue la carte de la simplicité mais aussi des partenariats (notamment avec Microsoft et Azure Arc) et de l’universalité.

Pour expliquer les atouts de l’approche Nutanix et déchiffrer ses spécificités, Bruno Buffenoir, Country Manager France de Nutanix, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.